Nachdem zwei Jahre lang coronabedingt Pause war, gibt es im Sommer 2022 endlich wieder einen Neustadter Meisterkurs für Gesang! Flyer zur Bewerbung seien bereits an die Musikhochschulen versandt, gab Hans-Georg Hoffmann, der Vorsitzende des Förderkreises, bei der Mitgliederversammlung in Lachen-Speyerdorf bekannt, bei der er ebenso wie der gesamte restliche Vorstand einstimmig im Amt bestätigt wurde. Die Werbung laufe außerdem schon im Internet auf einer internationalen Klassik-Plattform. Stattfinden wird der Kurs von 15. bis 25. August wie gehabt im Mußbacher Herrenhof unter Leitung von Claudia Eder (74), der langjährigen Professorin für Gesang an der Hochschule für Musik in Mainz. Krönender Abschluss ist das Wettbewerbskonzert am 26. August im Saalbau. Wie immer werden die jungen Sängerinnen und Sänger auch diesmal wieder privat bei Neustadter Gastfamilien untergebracht.