Nur knapp einen Monat nach der Verleihung des Kunstpreises der Ike-und-Berthold-Roland-Stiftung an das „Mandelring Quartett“ im Saalbau wird Neustadt am Donnerstag zum zweiten Mal zum „Krönungsort“ der Mannheimer Stiftung. Dann wird die Fotografin Susanne Neiß mit dem mit 3000 Euro dotierten Dr. Berthold-Roland-Fotokunstpreis ausgezeichnet.

Die Verleihung an die 1971 in Worms geborene, aber schon lange in Mannheim beheimatete Meisterin der experimentellen Fotografie findet in der Buergy-de-Ruijter-Gallery in Winzingen statt und wird kombiniert mit der Vernissage einer „Wounderful“ betitelten Einzelausstellung.

Der im zweijährigen Turnus vergebene Preis ist nach Berthold Roland (1928-2022) benannt, der sich in seiner aktiven Zeit als Direktor des Landesmuseums Mainz und danach etwa als Kunstberater der Rheinland-Pfalz-Bank und von Bundeskanzler Helmut Kohl sehr für die Förderung der Fotokunst als eigenständiger Kunstform engagiert hat. Er wurde 2008 von der Landesbank gestiftet und 2015 von der Ike-und-Berthold-Roland-Stiftung übernommen. Bisherige Preisträger sind Sven Paustian (2009), Katharina Dubno (2011), Kirill Golovchenko (2013), Martin Blume (2015), Kristina Lenz und Florian Glaubnitz (2017) sowie Hannah Moser (2019). Die Stiftung kooperiert dabei mit der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz. Ausgezeichnet werden folgerichtig nur Fotokünstler mit Bezug zu diesem Bundesland – und zwar vor allem Nachwuchs-Fotografen in den ersten fünf Jahren ihrer beruflichen Laufbahn, in seltenen Fällen aber auch ältere Künstlerinnen und Künstler für ihr Lebenswerk.

Letzteres trifft auf Susanne Neiß zu, die sich in den letzten 20 Jahren als eine der interessantesten Fotografinnen unserer Region profiliert hat. Zum Künstlerinnen-Pool der Neustadter Galeristin Ingrid Bürgy-de Ruijter gehört sie schon seit langem und wurde zuletzt 2019 – damals noch am Standort im Schöntal – in einer Einzelausstellung präsentiert. 2021 stellte sie zusammen mit Regina Reim auch beim Neustadter Kunstverein in der Villa Böhm aus. Sie arbeitet bevorzugt mit Unschärfen, schemenhaften Andeutungen, Überlagerungen und extremen Ausschnitten, die das Ausgangsmotiv so sehr verfremden, dass etwas gänzlich Neues, Autonomes entsteht – und zwar ausschließlich mit fotografischen Mitteln. Ihr Interesse gilt dabei vor allem marginalen Motiven aus ihrem eigenen unmittelbaren Lebensumfeld wie etwa zufälligen Spiegelungen in Glas oder Wasser oder reizvollen Details und Farben. So entstehen sehr poetisch gefärbte Bilder-Serien, die mit einer lyrischen Wahrnehmung der Welt auch eine innere Bildwelt offenbaren.

Termin

Susanne Neiß wird am Donnerstag, 25. Mai, um 19 Uhr in der Buergy-de-Ruijter-Gallery, Martin-Luther-Straße 67, in Neustadt mit dem Dr. Berthold-Roland-Fotokunstpreis ausgezeichnet. Die Laudatio übernimmt Katrin Seidel, Kuratorin der Landessammlung für Photografie auf der Festung Ehrenbreitstein bei Koblenz. Bereits um 18 Uhr beginnt die Vernissage der Ausstellung „Wounderful“, die bis 25. Juni in der Galerie läuft.