Noch herrscht Durcheinander. Aber Rena Simmat ist trotzdem voller Vorfreude. Während sie Farbe auf Leinwand sprüht, fiebert sie freudig der Eröffnung ihres Ateliers am Pfingstwochenende in prominenter Lage in Deidesheim entgegen.

Die 57-jährige gelernte Bildhauerin und Physiotherapeutin ist in der hiesigen Kunstszene keine Unbekannte. Sowohl in Deidesheim, wohin sie jetzt wieder zog, als auch in Neustadt führte sie schon Ateliers. Denn ihre Leidenschaft für die Kunst, insbesondere die Malerei ist ungebrochen. Simmat ist dabei stets auf der Suche nach etwas Neuem, auch wenn sie sich seit der Geburt ihres Sohnes Paul ganz der Malerei auf Leinwand verschrieben hat. Ihre kreative Ader hat die Mutter von zwei erwachsenen Kindern, die kürzlich den Tod des Partners und der Mutter verarbeiten musste, jetzt noch einmal erweitert. Sie ist nicht nur mit dem Pinsel an der Staffelei zu sehen, sondern sie widmet sich jetzt auch der Sprühtechnik.

Das nächste Kapitel in ihrem Leben als autodidaktische Malerin. Simmat hat Freude an Strukturen, aber auch an Farbkompositionen. Die verfremdende Darstellung der Natur ist das Motto ihres künstlerischen Schaffens. Das fasziniert und begeistert sie zugleich. „Der Umriss ist die absolute Reduktion eines Objekts“, sagt sie. Dabei lasse sie sich bei ihrem künstlerischen Tun wie auch im echten Leben „davon treiben“. Ihre Werkstatt ist zugleich ihr Wohnzimmer. Auf 30 Quadratmetern arbeitet sie und stellt dort auch ihre Werke aus.

Sie sieht darin auch einen therapeutischen Ansatz. „Ich will erwachsen werden, wie im Leben, so auch in der Kunst“, begründet sie für sich den Weg zur neuen Technik. Ihr Atelier, das jetzt am Deidesheimer Marktplatz in unmittelbarer Nachbarschaft von „Gingko Art“ seinen Platz gefunden hat, erlaubt auch Einblicke in ihren vielfältigen Stile und Techniken. Dabei macht sie auch kein Geheimnis daraus, dass der Tod ihres Partners als auch ihrer Mutter dazu führte, sich mit diesem existenziellen Thema noch intensiver als zuvor auseinanderzusetzen. „Das Leben zwingt uns dazu“, meint die Malerin und ergänzt: „Kunst ist das Ventil für das Glück und die Trauer.“ So sprüht sie ihre Farbe gerne auch auf abgestorbene Dinge wie getrocknete Pflanzen oder Zweige. Dabei ist die Natur ohnehin ihr wichtigstes Thema. Aber Simmat zeigt auch ein Herz für ihre Mitmenschen. Sie unterstützt die Organisation „Medica Mondiale“, die sich um Frauen und Mädchen aus Afghanistan kümmern, die vor den Taliban aus ihrem Land geflohen sind. Zehn Prozent des Erlöses ihrer Bilder-Verkäufe spendet sie diesem Frauenprojekt.

Noch Fragen?

Rena Simmats Atelier befindet sich am Marktplatz 8 in Deidesheim (Seiteneingang von der Turmstraße her) und ist über Pfingsten täglich von 14 bis 18 Uhr geöffnet sowie sonst nach Vereinbarung unter renasimmat@web.de.