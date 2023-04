Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Von der aktuell vorherrschenden Winter- und Corona-Depression lässt sich Alena Steinlechner nicht beeindrucken: Lächelnd sitzt sie im „Artshop“ des Kunstvereins mitten zwischen ihren lebens- und farbenfrohen Gemälden, vor sich auf der Staffelei ein Motiv vom Neustadter Marktplatz, an dem sie gerade arbeitet. Dazu erklingt Musik. Es riecht nach frischem Kaffee. Und immer wieder schauen Passanten herein, magisch angezogen von den heiteren Alltagsszenen, die so wunderbar unbeschwert wirken.

„Lichtspiel-Momente“ hat die 1978 im mährischen Brünn geborene Künstlerin ihre aktuelle Ausstellung in ihrer Wahlheimat Neustadt genannt. Der Titel passt, denn das Licht,