Vier Wochen sind Victoria Werz und Rebecca Singer aus dem Content-Development-Team in Ludwigshafen zu Besuch in Neustadt. Im Fokus dabei: die Bedürfnisse der Leserinnen und Leser.

Man kennt es: Im stillen Kämmerlein werden Daten analysiert, Schlüsse gezogen, Theorien und Pläne ausgearbeitet. Wenn diese Pläne umgesetzt werden sollen, stellt man schnell fest, dass man im stillen Kämmerlein eben doch nicht alles bedacht hat, was in der Realität passieren kann. Aus diesem Grund überhaupt keine Pläne mehr zu machen, ist aber ein Trugschluss, finde ich. Das Prinzip Überlegen-Testen-Überarbeiten gefällt mir deshalb besonders gut.

Gemeinsam mit den Lokalredaktionen

Das ist das Grundprinzip des Content-Development-Teams, über das wir an verschiedenen Stellen bereits berichtet haben. Seit Anfang Januar gibt es diese neue Abteilung bei der RHEINPFALZ. Der englische, etwas sperrige Begriff für unser Team heißt übersetzt „Inhalte-Entwicklungs-Gruppe“. Noch sperriger, deshalb bleiben wir beim englischen Begriff. Bei den Inhalten, die wir entwickeln wollen, stehen Sie, liebe Leserinnen und Leser, im Fokus. Denn uns geht es kurz gesagt darum, anhand von Daten herauszufinden, was Sie interessiert und was für Sie den größten Nutzen hat – und genau zu diesen Themen dann Inhalte zu erstellen. Gemeinsam mit unseren Lokalredaktionen.

Das führt einen Teil unseres Teams, also Victoria Werz und Rebecca Singer, nun für vier Wochen nach Neustadt. Denn mit unseren Kolleginnen und Kollegen der Lokalredaktion wollen wir einige Ideen testen, die wir zuvor, im stillen Kämmerlein, erarbeitet haben. Nach vier Wochen werden wir die Erkenntnisse daraus mitnehmen und unseren anderen Lokalredaktionen und Ressorts weitergeben.

Verstopfte Straßen und zugeparkte Weinberge

Unser Glück: Seit vergangener Woche ist sicher, dass das Gimmeldinger Mandelblütenfest noch in der Zeit gefeiert wird, in der wir hier vor Ort sind. Ich freue mich sehr darauf. Denn ich muss zugeben: Obwohl ich seit fast sieben Jahren in der Pfalz lebe, habe ich es noch nicht dorthin geschafft. Ich habe jetzt schon alles Mögliche darüber gehört. Besonders beeindruckend fand ich die unglaublich hohen Besucherzahlen. Da kann ich verstehen, dass viele Gimmeldinger gar nicht mal so begeistert sind. Denn wer hat schon gern verstopfte Straßen, zugeparkte Weinberge und Müllberge in seinem Dorf? Auf der anderen Seite: Wenn ich die vielen schönen Fotos anschaue, verstehe ich jeden, der sich das einmal selbst anschauen möchte.

Wir werden jedenfalls über beides berichten: Über die Schönheit der Mandelblüte sowie die Probleme rund um das Fest. Und über Ausweichmöglichkeiten für all die Gimmeldinger und Neustadter, denen es doch irgendwann zu viel wird. Eine kann ich schon mal verraten: Mein Lieblingsort im Frühling, bei 20 Grad und Sonnenschein, ist der Landauer Marktplatz. Unter anderem, weil er nur wenige Minuten von meiner Wohnung entfernt ist. Dort kann man – wie natürlich auch auf dem Neustadter Marktplatz – sehr gut mit Schorle oder Kaffee sitzen und Bäume bewundern.