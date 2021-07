Vor vielen Geschäften in der Neustadter Fußgängerzone stehen Liegestühle, teils mit lustigen Sprüchen. Sie laden zum Ausruhen ein, aber wer ruht sich aus? Meist stehen sie leer.

Aber gestern musste ich beim Einkaufen ein Weilchen auf meine Frau warten und folgte deshalb der freundlichen Einladung des Ladeninhabers, doch ein wenig Platz zu nehmen. Kaum saß ich da, als auch schon jemand mir freundlich zunickte: „Sie machen’s richtig!“ Als nächstes – klick-klack-klick-klack – zog eine supermondäne Dame mit Sonnenbrille an mir vorüber. Und in fünf Metern Abstand ein älterer Mann mit rundem Gesicht, Bart und freundlichen Augen – Typ Diogenes. Er lächelte mich an, deutete mit der Nase zur Dame hin und sagte leise: „Die hat Hufeisen!“

Da kam leider schon meine eigene Lady, und ich musste den kommunikativen Sitz verlassen. Vielleicht setze ich mich das nächste Mal etwas länger hin und genieße das kostenlose Vergnügen und die Entspannung!

Unser Gastautor

Jörg Sebastian Schmidt (82), pädagogisches Urgestein, Orchesterleiter, Kulturprogrammmacher und Vater des „Mandelring Quartetts“, ist eine Institution der Neustadter Kultur – und heute auch unser Gastautor.