Eine Ära geht zu Ende. Nach 31 unvergesslichen Jahren, die nicht nur in Neustadt in Sachen Konzerte, Lesungen, Ausstellungen und Open Air-Veranstaltungen für Aufmerksamkeit gesorgt haben, stellt der Kulturverein Wespennest nun seine Tätigkeit ein und löst sich endgültig auf. Typisch für die „Wespen“ wird dies aber nicht mit einer Trauerzeremonie, sondern gewohnt heiter und optimistisch vonstatten gehen.

Für das Finale an diesem Samstag haben die Verantwortlichen mit Abi Wallenstein, Rusty Stone, Greyhound George und „Junior“ Scheerer darum ein paar ihrer treuesten Weggefährten zu einer Session ins Roxy-Kino eingeladen, um mit ihnen und dem Publikum gemeinsam Blues-Abschied zu nehmen. Jeder einzelne der Protagonisten ist im Laufe der Jahre mehrfach im „Wespennest“ zu Gast gewesen und hat mit erinnerungswürdigen Shows seinen Teil zur Erfolgsstory des Vereins beigetragen.

Schon die Herkunft der Musiker zeigt, dass die „Wespen“ in ganz Deutschland, vom hohen Norden bis in den tiefen Süden, unter Künstlern einen hervorragenden Ruf genossen haben und auch nach wie vor genießen. Abi Wallenstein, der Pate der deutschen Bluesmusik, reist aus Hamburg an, „Reverend“ Rusty Stone aus München, Greyhound George kommt mit seiner „Washboard Band“ aus Bielefeld, während Gernot „Junior“ Scheerer, aus Neunkirchen im Saarland stammend, den kürzesten Anfahrtsweg auf sich zu nehmen hat. Scheerer gilt als einer der anerkanntesten Bluesharpspieler Deutschlands. Die Liste derer, mit denen er schon zusammengespielt hat, ist lang. Namen wie John Kirkbride und Heiko Schrader finden sich darunter. Aber auch mit eigenen Bands wie „Junior & Dangerous Mood“ oder „Bluzmatics“ machte er von sich reden.

„Greyhound George“ – bürgerlich Jürgen Schildmann – hat es 2018 mit seiner „Washboard Band“ sogar geschafft, sich für die inoffizielle 34. Blues-Weltmeisterschaft in Memphis/Tennessee zu qualifizieren und dabei die Bewohner von Amiland überzeugt, dass es auch in good ol´ Germany hervorragende Vertreter der Zwölftaktmusik zu finden gibt. Rusty Stone kennt man sowohl solo als auch mit seiner Band „The Case“. Seit über 40 Jahren ist er als Berufsmusiker unterwegs. Neben seinem gesanglichen Können ist er ebenso ein herausragender Fingerpicking-Gitarrist. Daneben spielt er auf der Bühne auch gerne Mandoline, Banjo, Harp, Stompbox und Ukulele.

Abi Wallenstein schließlich ist der wohl bekannteste Blueser Deutschlands überhaupt. Der 77-Jährige, der gerade heute, Donnerstag, Geburtstag feiert, macht schon seit den frühen 60ern Musik. Er war unter anderem „Special Guest“ bei Joe Cocker, Johnny Winter und Fats Domino, trat oft und gerne mit „Frumpy“/„Atlantis“-Frontfrau Inga Rumpf auf und ist schlicht und ergreifend der „Godfather of German Blues“. Im laufenden Jahr durfte er seiner Sammlung von Auszeichnungen eine weitere hinzufügen: Für das Album „Spirit Of The Blues“ wurde ihm der „German Blues Award 2022“ zugesprochen.

Info

Die letzte Wespennest-Bluessession steigt am Samstag, 10. Dezember, ab 20 Uhr im Neustadter Roxy-Kino. Karten im Büro des Wespennests über dem Wirtshaus Konfetti (06321 35007).