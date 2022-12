Die Nordmann-Tanne ist der Deutschen liebster Weihnachtsbaum. Die Tannen wachsen auf eigens angelegten Plantagen. So wie die Odenwälder Weihnachtsbäume der Baumschule Bopp, die schon seit vielen Jahren vor dem Globus-Markt in Neustadt verkauft werden. Seit wann genau, weiß Markus Späth schon gar nicht mehr. Er selbst ist seit zwölf Jahren regelmäßig in Neustadt.

Späth ist bei der Baumschule beschäftigt. Für den Weihnachtsbaumverkauf in Neustadt nimmt er sich sogar frei. „Ich komme gerne in die Pfalz“, sagt er. Start des Baumverkaufs ist immer um den ersten Advent, wobei die meisten Bäume laut Späth nach dem dritten Advent ins heimische Wohnzimmer geholt werden. Er hat Bäume in allen Größen und in verschiedenen Güteklassen vorrätig. Der günstigste Weihnachtsbaum ist schon für 18 Euro zu haben und der höchste Preis liegt bei 60 Euro. „Die Kunden wählen meist eine Größe zwischen 1,50 und 2,20 Meter“, weiß er. Je nach Weihnachtsschmuck werden die Tannen ausgewählt. „Wer große Dekoartikel und Kugeln schmücken will, nimmt einen Baum, der nicht so dicht ist – und damit günstiger im Preis.“

Baum mit Meisenknödeln

Auch würden immer mehr Bäume für den Außenbereich gekauft, die statt mit Weihnachtskugeln und Leuchtkerzen mit Meisenknödeln und anderem Vogelfutter behängt würden. „Das ist sozusagen eine Vogelweihnacht“, meint Späth.

Das Saatgut für die Nordmann-Tannen stammt aus der Schwarzmeerregion. Die dreijährigen Setzlinge würden auf die Plantagen gepflanzt. Bei der Nordmann-Tannen handelt es sich nach Aussage von Späth um eine Baumart, für die eine Sondergenehmigung beantragt werden muss. Diese gelte für zwölf Jahre. Danach müsse der Boden der Plantage rekultiviert und die Genehmigung neu beantragt werden. „Nur rund ein Drittel der Bäume einer Plantage wird erst nach zwölf Jahren gefällt. Diese Tannen haben dann eine Höhe von 2,20 bis 2,60 Meter und bilden die höchste Preiskategorie“, so Späth. Zwar würden die Tannen automatisch gefällt, aber händisch aus der Plantage gezogen, sagt er. „Das ist Schwerstarbeit.“

Für den Transport, zum Beispiel nach Neustadt, werden alle Bäume eingenetzt. Das verhindert Transportschäden und schafft Platz bei der Verladung. Wie die Kunden die Weihnachtsbäume nach Hause transportieren, darauf hat Markus Späth auch ein Auge. „Wenn der Baum nicht in den Kofferraum passt, dann heben wir ihn auf das Autodach und sichern ihn“, nennt er ein Beispiel. Und Späth hat noch einen Transport-Tipp: mit dem Stamm voran.