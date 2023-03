Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In einem Alter, in dem viele Mädchen und Jungen keine Lust mehr haben, ein Instrument zu spielen, hat die Haßlocher Schülerin Emilia Dyrko damit angefangen. Die 15-Jährige hat sich dabei für etwas Außergewöhnliches entschieden: die Orgel. Und das sogar ganz ohne Vorkenntnisse am Klavier.

„Ja, ich wollte eigentlich erst Klavier lernen“, sagt sie. So wie viele ihrer Schulkameraden und -kameradinnen im Hannah-Arendt-Gymnasium. Ja, und mit dem Wunsch habe sie