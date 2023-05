Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Susanna Braun steht seit Oktober an der Spitze des Amtsgerichts Neustadt. Für die 59-Jährige ist es eine Rückkehr an einen bekannten Standort. Was sie dort nun bewegen will und vor welchen Herausforderungen sie die Justiz sieht.

Susanna Braun wurde zwar im Kreis Soest in Nordrhein-Westfalen geboren, hat aber den überwiegenden Teil ihres Berufslebens in der Pfalz verbracht. Dazu zählt auch die Zeit als Zivilrichterin