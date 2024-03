Ein kleines Jubiläum steht diesen Donnerstag im Kulturzentrum Herrenhof in Mußbach an: die 40. Literaturvilla-Lesung seit dem Start beim „Querfälltein“-Festival 2016. Fürs gesprochene Wort sorgt dabei diesmal die Heidelberger Lyrikerin Claudia Kiefer, für die Musik der Haßlocher Bassist Steffen Weick.

„Gezeiten“ ist die Lesung überschrieben, was sich auf den im vergangenen Jahr erschienenen Lyrikdebüt-Band von Claudia Kiefer bezieht. Sie stammt ursprünglich aus Stendal in Sachsen-Anhalt, ist von Haus aus Wirtschaftsinformatikerin und arbeitet seit 2005 als Projekmanagerin/Business Analyst beim Springer- Nature-Verlag. Der Kontakt zu Katharina Dück vom Arbeitskreis Literatur der Fördergemeinschaft Herrenhof kam über das Heidelberger Dichterkollektiv Kamina zustande, wo beide Mitglied sind. Kiefer veröffentlichte bislang vor allem in Anthologien – bevorzugt Lyrik, aber auch Prosa. 2020 etwa war sie Mit-Herausgeberin der Friedrich-Hölderlin-Anthologie „Ins Offene“ beim Wunderhorn-Verlag.

In ihrem ersten Gedichtband setzt sich die Autorin nun mit Naturphänomenen auseinander, darunter den titelgebenden Gezeiten, die sich auch als Metapher für das Auf und Ab des Lebens lesen lassen. „Claudia Kiefer extrahiert die Essenz aus dem Leben, kocht daraus eine poetische Suppe, ein Gemisch aus vielerlei Kräutern, gepressten Reben, Vogelsang, Wolken, Mondgestein, Melancholie, geheimen Zutaten und ein wenig Magie“, heißt es in der Ankündigung.

Musikalisch begleitet wird der Abend vom Bassisten Steffen Weick, den man unter anderem als Mitglied der Neustadter „Blue Note Big Band“, aber auch von Combos wie „X-Jazz“ und Cover-Bands wie „Deafen Goblins“ kennt. „Hauptsache es groovt“ gibt er als Motto für sein Konzert aus.

Termin/Lesezeichen

Die Literaturvilla-Lesung mit Claudia Kiefer findet am Donnerstag, 7. März, ab 19 Uhr in der Parkvilla des Herrenhofs in Mußbach statt. Der Eintrittspreis kann frei gewählt werden: Der empfohlene Richtpreis liegt bei 5 Euro. Schüler, Studierende und Azubis haben grundsätzlich freien Eintritt. Der Gedichtband „Gezeiten“ ist im Verlag Prosodia erschienen, gebunden, hat 64 Seiten und kostet 18 Euro.