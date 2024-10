Am 25. August 1849, also vor 175 Jahren, stellte die Pfälzische Ludwigsbahn die Bahnlinie vom heutigen Ludwigshafen, früher Rheinschanze genannt, bis ins pfälzische Bexbach fertig, das heute zum Saarland gehört. In Richtung Saarbrücken ging’s erst 1852 weiter, denn die preußische Regierung wollte sparen.

Zuerst überlegte die preußische Regierung, die Bahnstrecken um Bexbach