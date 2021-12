Gott sei Dank gibt es sie tausendfach – und nicht nur an Weihnachten.

Allerlei Engel haben jetzt Hochkonjunktur. Elf Monate verbringen die Gestalten mit Flügeln aus Holz oder aus Glanzpapier in einer Kiste auf dem Dachboden oder im Keller. Dann werden sie herausgeholt, sorgsam im Haus verteilt, als bräuchten wir in den dunklen Tagen des Dezembers besonderen Schutz. Dann verschwinden sie wieder für einige Monate.

Dabei sind Engel Boten Gottes und haben mit unseren liebevollen Kunstwerken des Advents kaum etwas gemein. Meistens haben sie „Fürchte dich nicht“ auf den Lippen. Für jeden Tag ein „Hab keine Angst“. So steht es in der Bibel. Den Zuspruch brauchen wir dieses Jahr besonders, weil wir „mütend“ sind – müde und wütend in dieser Corona-Lage – oder einfach nur erschöpft. Dabei sind Engel uns viel näher als wir glauben.

Jeder kann es sein

Mir gefällt das Gedicht von Rudolf Otto Wiemer gut, das mit der Zeile beginnt: „Es müssen nicht immer Engel mit Flügeln sein …“ Ein Engel kann jeder Mensch für einen anderen werden. Dabei spielen die Religion oder die Weltanschauung keine Rolle. Es sind zunächst Menschen, die einem anderen guttun, helfen und zur Seite stehen.

Das kann derjenige sein, den ich nach einer Operation oder auf der Intensivstation als erstes sehe, wenn ich wieder zu mir komme, auch wenn mir nur die Augen entgegenblicken und der Mund durch die medizinische Maske verdeckt ist. Oder der Mensch, der anderen hilft. Ich sehe sie in Flüchtlingslagern. Auch jene, die sich um die Wohnungslosen bemühen, sind ein Lichtblick im Leben der anderen. Oder diejenige, die ihren Dienst in einem Impfzentrum macht, damit wir diese Pandemie besiegen. Diese Engel gibt es tausendfach. Gott sei Dank.

Diese Ganzjahresengel brauchen wir über die Weihnachtszeit hinaus, und manchen schickt auch im wahrsten Sinne des Wortes der Himmel.

Die Autorin

Elke Wedler-Krüger, Pfarrerin in Duttweiler