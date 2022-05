Der Krieg in der Ukraine verändert ganz Deutschland. Auch in der Corona-Pandemie sind schon viele Gewissheiten beerdigt worden. Dennoch hofft die Mehrheit der Menschen auf eine Rückkehr zur Normalität. Hat nicht eher ein Zeitalter des Verzichts begonnen? Darüber diskutiert Moderator Michel Friedman, am Mittwoch 19 Uhr, im Hambacher Schloss. Zu Gast sind unter anderem Maja Göpel, Professorin an der Leuphana Universität Lüneburg, Transformationsforscherin und Autorin, sowie Lars Feld, Professor an der Uni Freiburg, ehemaliges Mitglied im Rat der Wirtschaftsweisen und ökonomischer Berater von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP). Für Feld stellt sich die Frage, zu welchen (finanziellen) Opfern die Gesellschaft bereit ist, um für ihre Werte glaubhaft einzustehen. Göpel fragt: „Gibt es ein Bewusstsein dafür, dass der Kampf für demokratische Grundwerte und gegen den Klimawandel auf Kosten der eigenen Bequemlichkeit gehen wird?“ Der Eintritt zum Demokratie-Forum ist frei. Eine Teilnahme ist nur nach schriftlicher Anmeldung per E-Mail an demokratieforum@hambacher-schloss.de möglich. Zu sehen ist die Diskussion auch im Live-Stream am Mittwoch unter www.swr.de/demokratieforum sowie am 15. Mai ab 10.15 Uhr im SWR-Fernsehen.