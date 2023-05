Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In knapp zwei Wochen steht in Neustadt das nächste „Hambacher Musikfest“ auf dem Programm, mit der Flötistin Wally Hase an ihrer Haynes-Silberflöte als einem der Gaststars. Markus Pacher sprach mit der in Wien lebenden und lehrenden Ausnahme-Künstlerin über ihre langjährige Freundschaft mit dem gastgebenden „Mandelring Quartett“, die Zukunft der Klassik und die harte Arbeit als Bläserin.

Frau Hase, fast kann man sagen, dass Neustadt und die Familie Schmidt zu Ihrer zweiten musikalischen Heimat geworden sind. Wie oft waren Sie schon beim „Hambacher Musikfest“ dabei und was gefällt Ihnen an diesem Festival besonders?

Das