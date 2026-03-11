Jochen Müller und Michael Roth engagieren sich seit 45 Jahren bei der Feuerwehr und haben viele Veränderungen miterlebt. Manche Einsätze blieben ihnen besonders im Gedächtnis.

Jochen Müller aus Frankeneck und Michael Roth aus Esthal haben einiges gemeinsam: Beide wurden 1964 geboren, beide sind seit 45 Jahren in der Feuerwehr aktiv und beide wurden im vergangenen Jahr von Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU) für ihr langjähriges Engagement geehrt. Bei der Jahresversammlung der Feuerwehr der Verbandsgemeinde Lambrecht folgt in Kürze eine weitere Auszeichnung. Roth arbeitete zudem mehrere Jahre im Betrieb von Müller – auch beruflich verbindet die beiden vieles.

Müller trat 1980 in die Feuerwehr ein. Einsatzerfahrung sammelte er schon vorher: Sein Vater war Wehrführer in Frankeneck, und der Sohn fuhr in jungen Jahren gelegentlich mit, auch beim großen Hochwasser Ende der 1970er-Jahre. Nach dem Eintritt in die Feuerwehr absolvierte Müller viele Lehrgänge. „Ich war jung und wollte alles mitnehmen“, erinnert sich Müller.

Bei der Nikolausfeier rekrutiert

Auch Roth besuchte viele Lehrgänge. Die meisten im früheren Feuerwehrschulungsheim Sattelmühle, „also fast vor der Haustür“, wie er sich erinnert. Er kam über einen Nachbarn zur Feuerwehr. „Die Esthaler Feuerwehr war damals überaltert. Deshalb wurden junge Leute gesucht“, so Roth. Der Nachbar lud ihn zur Nikolausfeier mit Schlachtfest der Esthaler Wehr ein. „Und dann war ich bei der Feuerwehr“, erzählt er. „Damals war ich der Jüngste. Jetzt bin ich der Älteste.“

Seit 1991 ist Roth Gerätewart der Esthaler Feuerwehr. Der Heizungsbauer legte dafür den entsprechenden Lehrgang ab. „Ein Gerätewart muss wissen, wie man mit den Händen arbeitet“, ergänzt Müller. Als sein Vater 1994 aufgrund der Altersgrenze aus der Feuerwehr ausschied, wurde Müller stellvertretender Wehrführer und noch im selben Jahr Wehrführer in Frankeneck – ein Amt, das er bis heute ausübt.

Beruflich trat Müller ebenfalls in die Fußstapfen seines Vaters: Der Gas- und Wasserinstallateur, Zentralheizungs- und Lüftungsbauer übernahm den Betrieb in Frankeneck. Das hat einen Vorteil für die Feuerwehr: Er ist tagsüber oft im Ort, wenn in kleineren Gemeinden Einsatzkräfte zu Arbeitszeiten knapp sind. Roth hatte ebenfalls kurze Wege zu Einsätzen. Zunächst arbeitete er in Esthal, nach der Schließung des Betriebs wechselte er in Müllers Firma.

Mehr Einsätze im Jahr

Einen Einschnitt markierte das Jahr 2011. In diesem Jahr habe sich die Arbeit der Feuerwehr in der Verbandsgemeinde grundlegend verändert, sagen die beiden langjährigen Feuerwehrmänner. Bis dahin war die Lambrechter Wehr als sogenannte Stützpunktwehr für die meisten Einsätze in der Verbandsgemeinde zuständig; Fahrzeuge und Material waren hier konzentriert. „Die Frankenecker Feuerwehr hatte bis 2011 nur etwa zehn bis 15 Einsätze pro Jahr“, erzählt Müller. Mit dem neuen Konzept erhielt jede Wehr einen klaren Aufgabenbereich samt Ausstattung – seither ist Lambrecht nicht mehr für alles verantwortlich. „Seitdem haben wir 30 bis 40 Einsätze pro Jahr“, so Müller.

Ausstattung, Material und Fahrzeuge hätten sich in den vergangenen Jahrzehnten grundlegend verändert, sagt Roth. Die Schutzkleidung sei heute deutlich sicherer, leichter und angenehmer zu tragen. „Die Technik hat sich stark weiterentwickelt, das sieht man an den Geräten, und die Autos sind stabiler und sicherer“, sagt Roth. Mit der Gesellschaft habe sich auch die Feuerwehrkultur gewandelt, ergänzt Müller. „Wenn mein Vater früher jemand anplärrte, der Mist gebaut hatte, bemühte der sich beim nächsten Mal, es besser zu machen. Wenn ich heute jemanden anschreien würde, käme der nicht wieder“, so Müller.

Große Brände bleiben im Gedächtnis

Besonders in Erinnerung geblieben sind beiden große Einsätze: die Brände bei zwei Lambrechter Fabriken in den 1990er-Jahren, ein Hausbrand mit fünf Toten in Frankeneck und ein Großbrand in der Hornesselwiese.

Bei der Feuerwehr aufzuhören, ist beiden nie in den Sinn gekommen. „Die Feuerwehr kommt gleich nach der Familie“, sagen Müller und Roth übereinstimmend. In der Familie von Müller, der einen erwachsenen Sohn, eine erwachsene Tochter und drei Enkel hat, wird die Feuerwehrtradition fortgeführt: Der Sohn ist stellvertretender Wehrführer der Feuerwehr Frankeneck. Müller verbringe zwar die meiste Zeit bei der Feuerwehr, doch früher habe er als Hobby Badminton gespielt und jetzt spiele er Faustball, erzählt er.

Roth wandert in seiner Freizeit. Der Vater von drei erwachsenen Kindern und Großvater von zwei Enkeln beschränkt aus gesundheitlichen Gründen sein Engagement inzwischen auf die Tätigkeit als Gerätewart.