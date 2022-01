Bei offiziellen Anlässen wird gerne von der Blaulichtfamilie gesprochen. Dabei geht’s um Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst. Sie sehen sich alle in einem Boot, da alle Engagierten vor allem eines wollen: anderen Menschen helfen. Daher rücken die Hilfskräfte oft zusammen aus, weil bei Einsätzen jeder seine Aufgaben hat. Die können manchmal aber ziemlich kurios sein. Das zeigt ein Blick auf die Homepage der Neustadter Feuerwehr. Dort steht ein Einsatz vom Samstag. Da wurde die Feuerwehr auf den Weg zur Wolfsburg gerufen. Aber nicht etwa von Wanderern in Not oder wegen eines Feuers. Nein, die Polizei bat um Amtshilfe. Anrufer hatten diese über Diebesgut am Wegesrand informiert. Der Polizeistreife war es aber nicht möglich, alles einzuladen. Daher mussten acht Wehrleute helfen. Mit Muskelkraft halfen sie beim Verladen. Das Diebesgut kam für „weitere polizeiliche Maßnahmen“ zur Inspektion. Um was es sich genau handelte und was die Polizei tat, wurde nicht verraten. Wie in einer richtigen Familie ...