Ihr 170-jähriges Jubiläum möchte die Feuerwehr Meckenheim ausgiebig feiern. Für den 1. Mai ist an der Flakhalle in der Böhler Straße 5 ein „Tag der offenen Tür“ von 10 bis 17 Uhr vorgesehen. Programmpunkte sind ein Weißwurstfrühstück ab 10 Uhr, eine Fahrzeugweihe des Mehrzweckfahrzeugs MZF3 um 11 Uhr, eine Fahrzeugausstellung, und eine Schauübung der Jugendfeuerwehr. Kredenzt werden an dem Tag Spießbraten, Pfälzer Spezialitäten sowie Kaffee und Kuchen. Am 2. Mai findet um 20 Uhr ein Konzert der Hochdorfer Party-Rock-Band „Hossa“ vor der Flakhalle statt, für das die Böhler Straße eigens gesperrt wird. Einlass ist ab 18 Uhr, auch da ist für das leibliche Wohl gesorgt. Konzertkarten gibt es im Vorverkauf im Dubbeglas-Shop in der Steingasse 13 und beim Weingut Grundhof.