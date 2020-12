„Weihnachten fällt nicht aus“, lautet das Motto der evangelischen Kirchengemeinde Lambrecht-Lindenberg. Davon zeugt bereits die handgefertigte Krippe in der Vorkirche der Kirche in Lambrecht. Extra geschaffen für die Kirchengemeinde wurde sie vom Lambrechter Holzkünstler Adolf Brockschläger.

Doch das Projekt ist damit nicht in Stein gemeißelt: Wer noch ein Schäfchen oder ähnliches dazustellen möchte, kann sich an das Pfarramt wenden. Bestaunen kann man die Krippenlandschaft in der ehemaligen Klosterkirche unter anderem beim Besuch des Familiengottesdienstes „mal ganz anders“ an Heiligabend um 16 Uhr. Die Besucher sind dabei ausdrücklich zum Mitmachen eingeladen, sie dürfen bei der interaktiven Weihnachtsgeschichten in verschiedene Rollen schlüpfen.

Zur Christvesper, umrahmt von Celloklängen, wird an diesem Tag um 17 Uhr in die protestantischen Kirche Lindenberg eingeladen. Um 18 Uhr folgt die Christvesper mit Klarinettenmusik in Lambrecht. Die sonst übliche Christmette um 22 Uhr entfällt. Am ersten Weihnachtstag, 25. Dezember, wird der Gottesdienst um 18 Uhr in Lindenberg wiederum von Violoncello begleitet. Am zweiten Feiertag begrüßt man Besucher um 18 Uhr zum Weihnachtsgottesdienst „im Kerzenschein“ in Lambrecht, der Gemeindegesang wird hier wegen Corona durch eine Solistin ersetzt.

Angebote auch via Internet

Auch zu Hause kann man Weihnachten mitfeiern. Bereits Anfang Dezember wurde in der ehemaligen Klosterkirche ein ökumenischer Heilig-Abend-Gottesdienst aufgezeichnet, gestaltet von allen hauptamtlichen Mitarbeitern der katholischen und evangelischen Kirchengemeinden. Vielseitig präsentieren sich auch die musikalischen Parts mit Orgelspiel und Gesang von Gudrun Jerges und Dorina Schmidt (beide Esthal), Blechbläsern aus Elmstein und der neugegründeten „Re:church-Band“ aus dem Tal. Ausgestrahlt wird der Gottesdienst am 24. Dezember um 17 und 22 Uhr vom Offenen Kanal Neustadt. Er ist aber auch über das Web-TV des OK (www.ok-weinstrasse.de) und den Youtube-Kanal der Lambrechter Protestanten abrufbar.

Ein klassisches Krippenspiel wird es dieses Jahr nicht geben, dafür aber auch für die Kleinen ein Online-Angebot. Die Weihnachtsgeschichte unter Beteiligung vieler Kinder aus Lambrecht und Lindenberg wurde – wie die ökumenische Feier – von OK-Mitarbeiter Peter Dörrzapf aufgenommen und als Film gestaltet. Auch diese Aufzeichnung ist an Heiligabend ab 15 Uhr im Youtube-Kanal der Kirchengemeinde zu sehen.

Noch Fragen?