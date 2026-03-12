Die Ausstellung „Pingpong der Pigmente“ wird am Freitag, 13. März, eröffnet.

Sie sei als Kind zwischen Farben und Pinseln aufgewachsen, berichtet Christine Guschker. Denn ihr Vater führte in Heilbronn einen Maler- und Lackierer-Betrieb. Diese Erfahrung, die sich zu einer persönlichen Leidenschaft entwickelte, prägt die Wahl-Neustadterin bis heute – und ebenso ihre Kunst: Ihre Bilder leben ganz von der Farbwirkung, von der Balance der Töne. Zu sehen sind sie jetzt in großem Maßstab im Haus der BG RCI in Maikammer.

„Pingpong der Pigmente“ heißt der Titel der Schau, was allerdings vielleicht etwas in die Irre führt: Denn die Grundstoffe selbst zu sammeln und zusammenzufummeln, dazu habe sie einfach keine Geduld, sagt die 59-Jährige lachend. Dass sie von Farben enorm viel versteht, zeigt aber ihr ganzes Berufsleben: Nach der für eine junge Frau damals in den 80ern nicht gerade ganz einfachen Maler-Lehre, die sie mit dem Gesellenbrief in der Tasche abschloss, hängte sie noch ein Farbdesign-Studium in Hildesheim an und arbeitete danach unter andrem beim Wandfarbenhersteller Caparol in Hessen, in Einrichtungshäusern und schließlich als selbständige Innenausstattungsberaterin. Wie schon ihr Vater betätigte sie sich daneben aber immer auch künstlerisch. Das Farben-Sehen und die ansprechende Kombination der verschiedenen Töne sei wohl ihre besondere Begabung, sagt sie und unterstreicht, was ihr dabei wichtig ist: „Ein Bild lebt durch unterschiedliche Nuancen. Wenn die Farben zu nah beieinander liegen, wird es schnell flach.“

Was in ihren Gemälden dargestellt wird, ist für die gebürtige Sindelfingerin, die erst vor vier Jahren mit ihrem Mann von Weinheim aus an die Weinstraße gezogen ist, dabei zunächst einmal zweitrangig. Ob abstrakt oder gegenständlich sei für sie eine Frage des Moments. „Wenn ich anfange, weiß ich zunächst noch nicht, wohin es führt.“ Bei der Farbauswahl fällt dabei die Vorliebe für lichte, aber kräftige, reine Farben auf, bevorzugt in farbenfrohen Kombinationen. „Das liebe ich. Das entspricht meinem Wesen“, sagt die Künstlerin. Zur Vermarktung ihrer Bilder arbeitet sie unter anderem mit einer Firma aus Australien und hat beobachtet, dass ihre dortigen Kollegen auf ganz andere, bevorzugt erdige Farben setzen. Ocker oder Ziegelrot findet man bei ihr nicht. Dafür Töne, die die Zartheit des Frühlings oder die Kraft des Sommers atmen. Oder in einer kleinen Serie auch die blaue Kälte des Winters.

Unter den erkennbaren Motiven ragen – naheliegenderweise – Blumenstillleben hervor. Auf Akribie oder botanische Korrektheit komme es ihr dabei aber nicht an. Eher auf das Spiel der Massen, die Lasuren. Formal handelt es sich bei ihren Bildern – bevorzugt in quadratischem Format – dabei um Mischtechniken, Acryl, versetzt mit Pigmenten jeder Art, ergänzt durch Striche mit Markern, Stiften, Öl- oder Pastellkreide. Auch Collage-Elemente finden sich immer wieder. Schüttungen gibt es auch, aber nie großflächig. Die Pinsel bleiben das Hauptinstrument.

Als Inspirationsquelle dienen Christine Guschker nicht zuletzt ihre weltweiten Reisen. Oder die Region zwischen Reben und Wald, die sie sich in Hambach zur Heimat erwählt hat. Ganz bewusst, wie sie sagt, denn ihr Mann und sie hätten den Pfälzerwald schon früher als Wandergebiet immer sehr geschätzt.

Die Ausstellung

Die Ausstellung „Pingpong der Pigmente“ mit Gemälden von Christine Guschker wird am Freitag, 13. März, um 19 Uhr im Bildungszentrum der BG RCI (Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie) in Maikammer eröffnet. Die Bilder sind dort bis 17. Juli zu sehen: montags bis donnerstags 9–18 Uhr, freitags 9–12 Uhr.

