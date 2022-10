In der Ernst-Reuter- und der Schillerschule sowie in den vier kommunalen Kindertagesstätten sollen insgesamt 54 Lüftungsgeräte eingebaut werden. Laut Pressesprecher Marcel Roßmann sind die ersten 40 Geräte geliefert worden. Ab dieser Woche soll mit den Kernbohrungen in den Grundschulen begonnen werden. Auch sollen die ersten Geräte eingebaut werden. Für die Installation der Lüftungsgeräte sind insgesamt 96 Kernbohrungen für die Außenanschlüsse notwendig. Der Bauausschuss hat sich einstimmig dafür ausgesprochen, den Auftrag dafür für rund 31.000 Euro an die Firma Diamant Bohr aus Haßloch zu erteilen. In den Kitas werde noch überlegt, wie die Arbeiten am besten durchgeführt werden.