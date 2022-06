Am Dienstagnachmittag ist der Gewinner der 1. Mittelgebirge Classique, einem 1090 Kilometer langen und mit über 24.000 Höhenmetern gespickten Radrennen, im Ziel am Hambacher Schloss in Neustadt angekommen.

Der aus Berlin stammende und in Nantes in Frankreich lebende Lucas Becker war insgesamt 59 Stunden und 24 Minuten unterwegs. 60 Stunden und neun Minuten brauchte Christian Englert. Der Ludwigshafener hatte lange geführt, hatte aber am zweiten Tag mit erheblichen Magenproblemen zu tun gehabt. Am Sonntagmorgen um 6 Uhr hatten sich rund 150 Sportler in Neustadt-Diedesfeld auf den Weg über rund 40 Pässe in der Pfalz, im Schwarzwald und in den Vogesen gemacht. Das Besondere an dem Rennen: Alle transportieren nicht nur ihr Gepäck am Rad, sondern müssen sich selbst um Verpflegung, Schlafplätze und Reparaturen am Rad kümmern. „Ich habe jetzt Lust auf Spaghettieis und Bier – ich weiß nur noch nicht, in welcher Reihenfolge“, sagte Becker lachend im Ziel.