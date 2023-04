Kaum ist die Rede von einem Elwetritschen-Rennen auf dem Speyerbach in der Wallgasse, kann man die scheuen Fabelwesen am Neustadter Brunnen auch schon beim Training beobachten. Schließlich wollen sie beim anstehenden Wettrennen gut dastehen. Aber wie es für Elwetritsche üblich ist, geschieht vieles im Verborgenen. Man muss schnell sein und genau hinsehen, was die von Gernot Rumpf einst erschaffenen Figuren so treiben. Erster Versuch: Trainiert wurde mit einem Ball. Offensichtlich wurde er heimlich organisiert und sollte vor aller Augen in dem offenen Sack versteckt werden. Dass mit diesem Sack – wie die Geschichte ursprünglich besagt – noch immer Jagd auf die Elwetritsche gemacht wird, ist zumindest am Neustadter Brunnen zu bezweifeln. Denn viel zu lange ist den Figuren die offensichtliche Falle bekannt. Sie nutzen sie anderweitig als Rückzugsort vor den vielen neugierigen Blicken. Leider sind die Elwetritsche keine Meister in sportlichen Dingen. Sonst hätten sie erkannt, dass der eroberte Fußball seine besten Zeiten längst hinter sich hat. Er ist ohne Luft unbrauchbar. Wahrscheinlich kullert er schon längst wieder durch die Stadt. Oder ist entsorgt. Dass sich die Elwetritsche auf das Wettrennen vorbereiten, ist sicher. Jedoch bleibt die Frage: Wie?