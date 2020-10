Für ein Schwesternpaar ist es am Dienstag wahrlich nicht rund gelaufen. So beschreibt die Neustadter Polizei das Ergebnis zweier Verkehrsdelikte. Demnach wurde die mit 31 Jahren jüngere der beiden nach 12 Uhr hinter einem Autosteuer gesehen – und zwar ausgerechnet von einer Polizistin, die wusste, dass die Frau laut Gericht nicht mehr fahren durfte. Ihre Fahrt wurde gestoppt, dabei konnte auch der noch nicht abgegebene Führerschein sichergestellt werden. Das Steuer übernahm die 32-jährige Schwester. Diese war dann gegen 17 Uhr mit ihrem Wagen in der Spitalbachstraße unterwegs und musste dabei laut Polizei erkennen, dass auch kleine Gegenstände im Auto gut gesichert sein sollten: Weil ihre Sonnenbrille vom Armaturenbrett rutschte, erschrak sich die Fahrerin so sehr, dass sie gegen einen Zaun fuhr und einen wirtschaftlichen Totalschaden am Pkw verursachte. Der Schaden am Zaun liegt der Polizei zufolge bei rund 500 Euro. Die 31-jährige Schwester, diesmal auf dem Beifahrersitz, wurde zudem leicht verletzt.