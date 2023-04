Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Finanzierung für die Sanierung der denkmalgeschützten ehemaligen Synagoge in Kirrweiler steht. Damit können die Arbeiten an dem Gebäude, das sich in einem sehr bedenklichen Zustand befindet, wohl im Spätsommer beginnen – nach Auffassung des Landauer Architekten Dirk Lampe gerade noch rechtzeitig: „Wir waren kurz davor, es zu verlieren.“

Lampe, der 2019 im Auftrag des Eigentümers Reinhard Wolf ein Wohnkonzept für das Gebäude entwickelte, bei dem möglichst viel von der historischen Bausubstanz