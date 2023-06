Seit September 2022 ist die junge Neustadter Fotografin, Regisseurin und Cutterin Aline Wyrwich nach Jahren in der Ferne wieder in ihrer Heimatstadt und arbeitet im Bereich Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit am Weincampus. Nebenbei verfolgt sie ihre künstlerischen Projekte, darunter aktuell ein sehr spannendes, das sich mit der indigenen Kultur Kanadas befasst.

„Where do we go?“ heißt dieses Foto- und Text-Projekt, für das Wyrwich im vergangenen Sommer zweieinhalb Monate im Raum Vancouver unterwegs war. Ihr Ziel: Angehörige der First Nations und ihre kreative Arbeit sichtbar zu machen, besonders solche, die über Kleidung und Mode ihren Ausdruck finden.

„Kleidung als ergänzendes Mittel der Kommunikation war schon immer etwas, was mich interessiert hat“, sagt die 30-Jährige. Schon während ihrer Ausbildung an der Fachhochschule Dortmund, wo sie von 2012 bis 2019 zunächst Fotografie auf Bachelor und dann Film auf Master studierte, beschäftigte sie sich immer wieder mit Mode oder zum Beispiel auch Dress-Styling für Filme. Später arbeitete sie ein Jahr beim Stuttgarter Kaufhauskonzern Breuninger in der Online-Abteilung. Auch als freie Fotografin ist Mode neben Portraits eines ihrer bevorzugten Themen.

Für ihr Kanada-Projekt bekam sie letztlich elf Frauen und Männer vor die Linse, die auch in Form von Interview von ihrem Leben und ihrer Weltsicht berichten. Ein Modedesigner ist darunter, der traditionelle Muster in seine Entwürfe integriert, zwei Models, eine Influencerin, eine Lehrerin für traditionelle Webteppiche, aber auch ein „Residential School Survivor“, ein Überlebender jener internatartigen Schulen, mit denen die kanadische Regierung die Ureinwohner lange Zeit von ihren kulturellen Wurzeln abschneiden wollte. Die Themen Rassismus, Kolonialismus und kulturelle Aneignung spielen denn auch in den Interviews eine große Rolle. Sie verfolge damit jedoch keinen Bildungsauftrag, so Wyrwich, sondern wolle vor allem für Respekt für Menschen und eine Kultur werben, die sie sehr bewundere.

Um dies zu erreichen, plant sie ein künstlerisches Foto-Magazin, das in kleiner Auflage und edler Form erscheinen soll. Die gedruckte Form sei ihr wichtig, sagt die in Lachen-Speyerdorf aufgewachsene Künstlerin, denn: „Diese Leute verdienen, dass sie nicht in den Untiefen des Internet verschwinden.“ Für die Realisierung hat sie ein Crowdfunding gestartet, das noch bis Sonntag auf der Plattform Kickstarter läuft. 17 Unterstützer haben hier – Stand Dienstag, 13. Juni, 16.30 Uhr – schon 2147 Euro zusammengebracht. Für die notwendigen 6000 Euro fehlte also noch etwas.

Noch Fragen?

Weitere Infos zur Künstlerin und den Link zur Crowdfunding-Kampagne gibt’s unter www.alinewyrwich.de sowie www.kickstarter.com/projects/wheredowego/where-do-we-go.