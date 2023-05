Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Seit mehr als 30 Jahren besteht das Museum für Foto-, Film- und Fernsehtechnik in Deidesheim. Nun tritt Klaus Herrmann als designierter Vorsitzender im Trägerverein die Nachfolge des im März überraschend verstorbenen Wolfgang Immel an. Bei einem Besuch erzählt er unter anderem, was er sich für die Zukunft des Museums wünscht.

„Dies ist meine neueste Errungenschaft“, erzählt Klaus Herrmann und verweist stolz auf einen riesigen Lederkoffer an der Kassentheke, „ein Wanderkino aus der Zeit