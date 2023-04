Der Thriller „°C -Celsius“ des Österreichers Marc Elsberg, der sich sechs Listenplätze eroberte, war der klare Topseller des Monats, gefolgt von „Genial vital!“ der Ärztin Yael Adler über gesundes Altern, Jojo Moyes’ „Mein Leben in deinem“, „Frankie“ des Autoren-Duos Gutsch/Leo und einem Roman aus Norwegen.

Näher beleuchtet sei hier der futuristische Klimaroman „°C – Celsius“ des 1967 in Wien geborenen Thriller-Autor Marc Elsberg, der darin den Versuch thematisiert, auf die Klimakrise mit „Geoengineering“, also mit technischen Eingriffen in die Natur, zu reagieren. Als mehrere schwarze Flugobjekte über dem chinesischen Luftraum auftauchen, stellt sich die Frage, ob die dortige Regierung ihre Drohungen wahr macht und ihre Gegner angreifen wird. Die USA sind alarmiert, ein Gegenangriff kann nur gestoppt werden, als eine Uno-Klimawissenschaftlerin erkennt, dass China keine Kampfdrohnen einsetzt. Allerdings plant das Land, die Macht über das Weltklima an sich reißen. Die Flugobjekte sollen in der Stratosphäre eingesetzt werden, um 50 Tonnen feinste Sulfate und Kalkpartikel zu verteilen. Das Ziel ist es, durch diesen gigantischen Sonnenschirm die Einstrahlung auf die Erde zu reduzieren. Allerdings ist es der Beginn einer dramatischen Entwicklung, ein neuer Kalter Krieg, diesmal mit Klimawaffen, bahnt sich an.

Suche nach der eigenen Identität

Um die Suche nach der eigenen Identität und die Bewältigung eines Traumas geht es dagegen in Khuê Phams Debütroman „Wo auch immer ihr seid“, der bei Frank in Bad Dürkheim vielgefragt war. Die als Tochter vietnamesischer Eltern 1982 in Berlin geborene und dort aufgewachsene Autorin erzählt hier fiktionalisiert ihre persönliche Lebensgeschichte. Ich-Erzählerin ist die 30-jährige Kieu, die sich Kim nennt und deren Eltern 1968 aus Vietnam nach Deutschland emigrierten. Sie selbst versucht in ihrer neuen Heimat dazuzugehören und schämt sich für ihre Eltern und Verwandten. Als sie eine Nachricht ihres Onkels erhält, der in den 1960er Jahren vor dem Vietcong in die USA floh, und sie zur Testamentseröffnung ihrer Großmutter einlädt, beginnt für sie eine spannungsvolle Reise in die eigene Vergangenheit.

Eine Familiengeschichte anderer Art aus Norwegen

Eine Familiengeschichte ganz anderer Art erzählt die 1960 geborene norwegische Autorin und Journalistin Trude Teige in ihrem Roman „Als Großmutter im Regen tanzte“, der es bei Frank in Eisenberg und bei Hofmann in Neustadt in die Top 3 schaffte. Als Juni ins Haus ihrer verstorbenen Großeltern auf einer kleinen norwegischen Insel zurückkehrt, erwartet sie eine Überraschung. Sie entdeckt ein Foto, das ihre Großmutter mit einem deutschen Soldaten zeigt. Wer ist dieser fremde Mann? Da das Verhältnis zwischen ihrer Großmutter und ihrer Mutter höchst problematisch war, kann sie diese nicht fragen. Doch die Suche nach der Wahrheit lässt Juni nicht los, so dass sie nach Berlin und in die kleine ostdeutsche Stadt Demmin reist. Bei ihren Recherchen erkennt sie, dass es sich um weit mehr als um eine heimliche Liebe ihrer Großmutter handelte. Junis überraschende Entdeckung wird gravierende Auswirkungen auf ihr eigenes Leben haben ...

Verkaufsbilanz ganz unterschiedlich

Mit Blick auf die Verkaufsbilanz im März stellt sich die Frage, ob der ungewöhnlich regnerische Frühlingsmonat die Kauflust der Kunden eher beflügelt oder gelähmt hat. Die Antwort fällt höchst unterschiedlich aus. Nadine Eichhorn von Osiander zeigt sich erfreut: „Es lief sehr gut bei uns. Touristen kamen zum Mandelblütenfest, und mit Blick auf das bevorstehende Osterfest waren die Kunden schon sehr angeregt.“ Hermann Speckert, Inhaber der Neustadter Bücherstube, bilanziert dagegen: „Die Zurückhaltung der Kunden ist angesichts der allgemeinen Preissteigerungen durchaus spürbar. Manchmal läuft es nicht gerade berauschend, aber dann gibt es wieder Spitzen, die vieles ausgleichen.“

Frank Schwarz von Quodlibet resümiert: „Insgesamt sind wir zufrieden. Das Mandelblütenfest zog viele Touristen an, und auch das bevorstehende Osterfest motivierte die Kauflust der Kunden an.“ Jannis Mewes von Frank in Bad Dürkheim hebt rückblickend hervor: „Wir sind zufrieden, Der verkaufsoffene Sonntag und auch der Osterglocken-Markt lockten Touristen an. Unser Rückblick wie auch die Prognose sind positiv, denn demnächst starten auch wieder Lesungen in unserer Buchhandlung.“

BUCHTIPP: Die in einen Thriller gepackte True-Crime-Story „Zwanzig Tage“ von Daniel Levin

Werner Libor, Inhaber der Buchhandlung „Buchmarkt“ in Bad Bad Dürkheim, hat Daniel Levins Roman „Zwanzig Tage – Die atemlose Jagd nach einer vermissten Person im Nahen Osten“ (Elster & Salis Verlag, gebunden, 304 Seiten, 25 Euro) als so packend und informativ empfunden, dass er ihn als sein persönliches Buch des Monats empfiehlt:

„Das Buch ,Zwanzig Tag’ führt uns im Jahr 2015 auf die Suche nach einem vermissten jungen Mann. Der Autor Daniel Levin wird von einem Freund gebeten, Paul Blocher, den verschwundenen Sohn eines Freundes, zu suchen. Dessen Spur verliert sich nach dem Überschreiten der Grenze von der Türkei nach Syrien. Levin, US-Schweizer Anwalt und Schriftsteller, verfügt im Nahen Osten über gute Kontakte und ist in der Region bestens vernetzt. Eine rasante Suche beginnt. Sie dauert 20 Tage und führt über Beirut und Amman bis nach Dubai.

Im syrischen Kriegsgebiet wird alles gehandelt, sogar Menschen. Levin begegnet den unterschiedlichsten Einheimischen, von angesehenen Scheichs bis zu skrupellosen Kriegsgewinnlern. Alle versuchen, in der Kriegsregion zu überleben. In fast jedem Kapitel hat sich bei der Lektüre eine neue Sicht auf den Nahen Osten eröffnet. Ich habe hier mehr über diese Region, besonders über Syrien, erfahren als in den verschiedensten Sachbüchern und Analysen. Denn hier kommen Insider zu Wort und nehmen kein Blatt vor den Mund. Ob der Vermisste am Ende gefunden wird, soll hier nicht verraten werden.“

Die Bestseller-Liste:

Bahnhofsbuchhandlung (Neustadt)

1. Jochen Gutsch / Maxim Leo: Frankie

2. Yael Adler: Genial vital! Wer seinen Körper kennt, bleibt länger jung

3. Ewald Arenz: Die Liebe an miesen Tagen

Buchmarkt (Bad Dürkheim)

1. Yael Adler: Genial vital!

2. Harald Jähner: Höhenrausch – Das kurze Leben zwischen den Kriegen

3. Anja Jonuleit: Das letzte Bild

Frank (Bad Dürkheim)

1. Khuê Pham: Wo auch immer ihr seid

2. Marc Elsberg: °C - Celsius

3. Yael Adler: Genial vital!

Frank (Eisenberg)

1. Marc Elsberg: °C - Celsius

2. Trude Teige: Als Großmutter im Regen tanzte

3. Claudia Schaumann: Die Geburtstagsbande

Frank (Grünstadt)

1. Marc Elsberg: °C - Celsius

2. Jojo Moyes: Mein Leben in deinem

3. Jochen Gutsch / Maxim Leo: Frankie

Hofmann (Neustadt)

1. Arno Geiger: Das glückliche Geheimnis

2. Trude Teige: Als Großmutter im Regen tanzte

3. Marc Elsberg: °C - Celsius

Neustadter Bücherstube

1. Jörg Bong: Die Flamme der Freiheit – Die deutsche Revolution von 1848/49

2. Dörte Hansen: Zur See

3. James Lee Burke: Zeit der Ernte

Osiander (Neustadt)

1. Marc Elsberg: °C – Celsius

2. Jojo Moyes: Mein Leben in deinem

3. Stefano Zarrella: Unglaublich lecker

Quodlibet (Neustadt)

1. Annette Lepple: Genießen statt Gießen – Trockenheitstolerante Gärten gestalten

2. Svenja Leiber: Kazimira

3. 2. British Rock Meeting 1972 auf der Insel Grün bei Germersheim