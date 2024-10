Wenn Heuballen verbotenerweise angezündet werden, kündet das vielleicht auch von einem Familiendrama. Die gute Nachricht: Im aktuellen Fall sind keine Verletzungen zu beklagen. Zumindest keine äußerlichen.

Am 27. Februar 2024 brennt es auf einer Wiese in der Gemarkung Meckenheim lichterloh. Der Angeklagte, so referiert die Staatsanwältin nun vor dem Schöffengericht, habe auf einem Grundstück seines Sohnes 200 Heuballen im Gesamtwert von 500 Euro angezündet. Strafbar wegen Brandstiftung gemäß Paragraf 306 des Strafgesetzbuchs. Der besagt, dass mit Haft von einem bis zu zehn Jahren bestraft wird, wer „fremde Gebäude oder Hütten“, Betriebsstätten, Kraftfahrzeuge, Wälder oder auch landwirtschaftliche Erzeugnisse in Brand setzt. Mindeststrafe ein Jahr, das bedeutet: Es geht im Fall einer Verurteilung um ein Verbrechen. Ein knüppelharter Vorwurf.

Der Angeklagte, vor knapp 50 Jahren in Neustadt geboren, wirkt bedrückt, als er seine Sicht der Dinge schildert. Ja, er habe das Heu angezündet. Aber deutlich wird auch: Hintergründe und Begleitumstände sind zur Beurteilung des Geschehens wichtiger als ein bloßes Etikett auf einer Anklageschrift, das giftig attackiert wie eine Stichflamme: „Brandstiftung“.

Futter für die Schafe

„Mein Sohn hatte seinerzeit fünf Schafe, dafür haben wir das Heu gemacht“, sagt der Angeklagte. Er selbst, kein Agrarier, sondern gelernter Glaser und Fenstermacher, habe das aus Leidenschaft für die Landwirtschaft gemacht, „zur Unterstützung für meinen Sohn.“ Aber dann habe es Streit gegeben. Das hatte, so sind seine leisen Schilderungen zu deuten, auch mit der Scheidung des Angeklagten nach 20 Jahren Ehe zu tun.

Er selbst, berichtet der Mann, sei an einer bipolaren Störung erkrankt und vor Weihnachten 2023 zur Kur gefahren. Nach seiner Rückkehr habe er seine Räumlichkeiten, die während der Kur von seinem Sohn bewohnt waren, in schlimmem Zustand vorgefunden. „Eine Tür war eingetreten, der Garten sah aus wie Wutz.“ Kurz darauf sei sein Sohn in eine eigene Wohnung gezogen und habe erklärt, er werde die Schafe verkaufen. „Ich war enttäuscht, als er sagte, er komme nicht mehr“, erzählt der Angeklagte. „Dann habe ich sogar noch seinen Traktor repariert.“ Aber das habe nichts mehr geändert.

Richter: „So macht man das aber nicht“

Die Hälfte der ursprünglich 400 Heuballen seien bis dahin verfüttert gewesen, „der Rest ist langsam vor sich hin gefault, weil die Abdeckplane weggeflogen war.“ Letzteres habe ihm sein Sohn zum Vorwurf gemacht. Mehrmals fragt der Richter: „Was war denn nun der konkrete Grund, warum Sie das Heu angezündet haben?“ Der Angeklagte druckst herum. Enttäuschung über den Sohn war sicher im Spiel, aber das Heu habe halt auch weggemusst. „So macht man das aber nicht“, mahnt der Richter.

Der Sohn, 20 Jahre alt, wird in den Zeugenstand gerufen. Der Richter belehrt ihn über sein Zeugnisverweigerungsrecht. „Dann möchte ich lieber nix dazu sagen“, erklärt der Sohn.

Nicht mal zum Verschenken

Eine junge Frau schildert im Zeugenstand, sie halte Tiere auf einer Koppel, und der Angeklagte und sein Sohn hätten sie gefragt, ob sie 200 Ballen Heu gebrauchen könne, kostenlos. „Ja, immer“, habe sie erfreut geantwortet. Aber dann habe sie das Heu angeschaut, und: „Es war schimmelig.“ Der Verteidiger des Angeklagten fragt: „Das Heu war so schlecht, dass man es nicht mal verschenken konnte?“ „Ja“, antwortet die Zeugin ohne Zögern. Dann verkündet der Richter eine Pause.

Als danach alle wieder im Verhandlungssaal sind, wird sofort klar, dass die markige Anklage „Brandstiftung“ in Luft aufgelöst – oder sollte man sagen: verpufft? – ist und die Dinge juristisch wieder vom Kopf auf die Füße gestellt werden. Es habe zwischen Gericht, Verteidiger und Staatsanwältin eine „Erörterung der Sach- und Rechtslage“ gegeben, so der Richter. Die Verurteilung wegen eines Verbrechens der Brandstiftung setze voraus, dass die in Brand gesetzte Sache einen gewisse Wertgrenze erreiche. „Das war hier nicht der Fall“, sagt der Richter. Somit komme lediglich eine Verurteilung wegen Sachbeschädigung nach Paragraf 303 des Strafgesetzbuchs in Betracht – eine mildere Kategorie von Straftat, ein Vergehen, zu ahnden mit Geldstrafe oder höchstens zwei Jahren Haft.

Einsatz wird teuer

Im konkreten Fall seien jedoch das Gericht, die Verteidigung und auch die Staatsanwaltschaft zur Überzeugung gelangt, das Verfahren sei wegen geringer Schuld des Angeklagten einzustellen, gemäß Paragraf 153 der Strafprozessordnung. Er bleibt damit strafrechtlich unbescholten. Selbst von der Verhängung einer Auflage, etwa einer Geldzahlung, sieht das Gericht ab. „Der Feuerwehreinsatz nach dem Brand war sicher teuer“, vermutet der Richter, „da kommt wahrscheinlich einiges auf Sie zu, damit sind Sie genügend belastet.“