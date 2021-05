Die ersten Touristen haben bereits nachgefragt: Ist VRN-Nextbike schon gestartet? Ab Samstag, 1. August, sind die Leihräder einsatzbereit. Obwohl es lange nicht danach aussah, dass Neustadt die 19. Station im Verkehrsverbundgebiet Rhein-Neckar wird.

Um Mitternacht werden die Sensoren am Boden und an den Rädern sozusagen auf Grün geschaltet. Obwohl die Farbe des öffentlichen Fahrrad-Vermietsystems VRN-Nextbike natürlich blau ist. Blau sind die Hinweisschilder, blau markiert sind die 14 Neustadter Verleihstationen, blau sind ebenso die 70 Fahrräder.

Doch ab Mitternacht lösen sie sich vom Boden, wenn die Nutzer mit dem Smartphone einen QR-Code am Rad scannen. Vorausgesetzt, sie haben sich zuvor im Internet bei VRN-Nextbike registriert und habe die kostenlose Nextbike-App heruntergeladen. 45 Euro Grundgebühr kostet das VRN-Kunden im Jahr. Wer radeln will, zahlt erst ab der 31. Minute und maximal acht Euro am Tag. Für Nichtkunden ist es etwas teurer.

Es reicht zum Stadtradeln

Rechtzeitig zur Stadtradel-Aktion vom 22. August bis 9. September hat es Neustadt damit geschafft, nach langer Debatte beim Fahrrad-Mietsystem einzusteigen. Neustadt ist die 19. Station im bisherigen Angebot, vor einigen Wochen war Landau dazugekommen, Städte wie Speyer oder Mannheim sind schon länger dabei. Mit Ausnahme von Kaiserslautern liegen sie alle innerhalb der Metropolregion Rhein-Neckar.

Für das Vermietsystem hatten sich der Verkehrsverbund Rhein-Neckar und die Nextbike GmbH vor Jahren zusammengetan. Wie Nextbike-Projektmanager Alexander Korol am Freitagnachmittag bei der offiziellen Übergang am Hauptbahnhof darlegte, ist das Unternehmen mittlerweile bundesweit und in Europa mit 300 Stationen und über 2000 Rädern im Einsatz. Dass im nächsten Jahr weitere im VRN-Gebiet dazu kommen werden, kündigte Frieder Zappe an, VRN-Teamleiter für innovative Mobilitätsdienstleistungen.

Keine Pedelecs dabei

Rund 18 Kilogramm schwer und mit acht Gängen ausgestattet sind die aktuellen, konventionellen Räder. Mit ihnen lassen sich Zappe zufolge auch Steigungen gut bewältigen. In dieser ersten, bis Ende 2024 dauernden Vertragsphase seien aber ohnehin fast nur flache Bereiche abgedeckt. Indes können die Räder nicht nur in Neustadt genutzt werden. Sie könnten auch an jeder Station außerhalb abgegeben werden, so Korol. Möglich sei zum Beispiel eine Tour von Neustadt nach Landau und dann mit dem Zug zurück.

Dass es nun doch geklappt hat, darüber freuten sich am Freitag auch Baudezernent Bernhard Adams und die städtische Verkehrsplanerin Christine Locher. Sie hatte sich federführend um das Projekt gekümmert, seit sie im April 2019 diese neu geschaffene Stelle angetreten hatte. Über ein Radverleihsystem war bereits seit 2014 im Stadtrat diskutiert worden, 2018 wurde ein Grundsatzbeschluss gefasst, im Frühjahr 2020 bremste Corona aus.

33.000 Euro Zuschuss im Jahr

Dass Neustadt fahrradfreundlicher wird und damit dem Klimaschutz dient, lässt sich die Stadt auch etwas kosten. Locher bezifferte den jährlichen Zuschussbedarf bis Ende 2024 mit aktuell rund 33.000 Euro. Baudezernent Adams hofft auf viele Nutzer und damit auch auf viele Einnahmen. Diese fließen in das VRN-Nextbike-System. Ebenso hofft er darauf, dass die Nutzer mit den Rädern „pfleglich umgehen“.

Die 14 Verleihstationen:

Hauptbahnhof: Ausgang Stadt und Schillerstraße (Anbindung an den künftigen Steg)

Bahnhaltepunkte Böbig, Süd und Mußbach

Stadionbad

Rathaus/Juliusplatz

Strohmarkt

Hetzelanlage/Hetzelstraße

Robert-Stolz-Straße: Berufsbildende Schule

Ecke Karl-Helfferich-/Konrad-Adenauer-Straße

Festwiese

Krankenhaus Hetzelstift

Ecke Spitalbachstraße/Breslauer Straße

Internet: www.vrnnextbike.de