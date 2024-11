Der Oktober ist mit Frankfurter Buchmesse und diversen Preisverleihungen der Mega-Monat der Literatur. Das spiegelt sich auch bei den Topsellern der neun regionalen Buchhandlungen entlang der nördlichen Weinstraße: Sowohl die südkoreanische Literatur-Nobelpreisträgerin Han Kang (mit ihrem Roman „Die Vegetarierin“) als auch Martina Hefter, die für „Hey guten Morgen, wie geht es dir?“ mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet wurde, finden sich da wieder.

Ganz vorne lagen jedoch mit jeweils vier Platzierungen zwei andere Titel: Hape Kerkelings Erinnerungen „Gebt mir etwas Zeit“ und der neue Allgäu-Krimi „Lückenbüßer“ von Klüpfer und Kobr, Ein spannendes Buch ist auch „Intermezzo“, der vierte Roman der Irin Sally Rooney, der in der Neustadter Bahnhofsbuchhandlung erfolgreich lief und am Beispiel zweier ungleicher Brüder große Themen wie Tod, Trauer und Alter verhandelt. Beide trauern um ihren verstorbenen Vater, doch näher kommen sie sich deswegen nicht. Der 33-jährige Peter ist ein erfolgreicher, aber selbstzerstörerischer Anwalt. Er lebt in einer Dreiecksbeziehung mit der Studentin Naoma und seiner ersten Liebe Sylvia, einer chronisch kranken Professorin. Der 22-jährige Ivan ist ein introvertierter Schachspieler und hat eine Affäre mit der älteren Margarete. Den Figuren ist eine emotionale Versehrtheit gemeinsam. Ihr Leiden wie auch ihre Sehnsucht nach Geborgenheit in einer von Entfremdung geprägten Gesellschaft stehen im Zentrum.

KI - eine existenzielle Gefahr

Im Bereich Sachbuch ragt Yuval Noah Hararis „Nexus - Eine kurze Geschichte der Informationsnetzwerke von der Steinzeit bis zur künstlichen Intelligenz“ heraus, das bei Osiander in Neustadt viel Anklang fand. Der lateinische Begriff Nexus bedeutet unter anderem Verbindung. Diese entsteht im Roman auf einer literarischen Reise von der Steinzeit über die Bibel bis hin zu Stalinismus und Nationalsozialismus und dem Populismus der Gegenwart. Auf zirka 600 Seiten lenkt der israelische Historiker den Blick auf die Verbindungen zwischen Information und Wahrheit, Bürokratie und Mythologie, Weisheit und Macht. Auch das Thema Künstliche Intelligenz, in der Harari eine existenzielle Gefahr für die Menschheit sieht, nimmt breiten Raum ein.

Todesfall in den Bergen

Sehr beliebt bei den Lesern sind die auch für die ARD verfilmten Krimis des Allgäuer Autorenduos Volker Klüpfel und Michael Kobr. „Lückenbüßer“, der 13. Fall des Kommissars Kluftinger, war in vier Buchhandlungen der Hit. Der Interims-Polizeipräsident leitet hier einen Einsatz in den Bergen, bei dem ein Polizist ums Leben kommt. Ist Kluftingers chaotische Planung schuld am Tod des Kollegen? Schlechte Schlagzeilen kann er ganz und gar nicht gebrauchen, kandidiert er doch für den Gemeinderat, wenn auch nur als Lückenbüßer. Als er erfährt, dass sein Intimfeind Dr. Langhammer gegen ihn antritt, steigt sein Adrenalinspiegel. Bald wird ihm klar, dass mehr hinter dem Todesfall in den Bergen steckt. Er ist dringend gefordert, diesen Fall zu lösen.

Weihnachten ist nicht mehr weit

Im Büchermonat Oktober sind die Buchhändler/innen mit dem Verkauf rundweg zufrieden. Uli Rieder von der Neustadter Bahnhofsbuchhandlung ist erfreut: „Dank der Frankfurter Buchmesse gab es viele neue Titel. Das brachte einen Umschwung und ein neues Bild der Literaturlandschaft.“ Jutta Laubersheimer, Leiterin der Buchhandlung Hofmann in Neustadt, verweist ebenfalls auf den Impuls durch die Buchmesse. „Darüber hinaus haben wir viele Bücher über Israel und die Hamas verkauft, zu diesem Thema hatten wir auch ein Fenster eingerichtet.“. Uta Jung von Frank in Eisenberg freut sich derweil schon auf die Lesung mit Tessa Duncan, die bei ihr am 22. November ihr neues Buch „Wer mit den Wölfen heult“ vorstellt. Der Kollege Timo Suchomelli von Frank in Grünstadt verweist schon auf das anlaufende Weihnachtsgeschäft. Es gebe bereits entsprechende Bücher und Dekoration.

Buchtipp: Isabel Bogdans unterhaltsamer WG-Roman „Wohnverwandtschaften“

Begeistert ist Jutta Laubersheimer, Leiterin der Buchhandlung Hofmann in Neustadt, vom neuem Roman „Wohnverwandtschaften“ (Kiepenheuer & Witsch, gebunden, 269 Seiten, 24 Euro) der Erfolgsautorin Isabel Bogdan („Der Pfau“, „Laufen“):

„Constanze trennt sich von ihrem langjährigen Freund Flo. Murat, Hobbykoch und Hobbygärtner, liest in der Zahnarztpraxis, in der Constanze tätig ist, die Wohnungssuchanzeige. Spontan erzählt er ihr von seinen Mitbewohnern: Jörg, der offizielle Vermieter der Wohnung, ist ein reiselustiger Rentner. Anke, ehemals erfolgreiche Schauspielerin, altersmäßig 50 plus, zur Zeit ohne Engagement. Constanze ist zunächst skeptisch, aber unter Zeitdruck zieht sie in die ungewöhnliche WG ein. Beim ersten gemeinsamen Abendessen deutet sich an, dass Anke mit einer anderen Mitbewohnerin Schwierigkeiten hat, Geldsorgen plagen sie außerdem. Constanze versucht, sich zu integrieren, und erfährt von Jörg, dass er früher mit seiner Frau Brigitte in der Wohnung gelebt hat. Gerade plant er eine wochenlange Reise mit dem Bulli nach Georgien. Murat, immer gut gelaunt, bekocht seine Mitbewohner und trägt damit viel zur harmonischen Stimmung in der WG bei. Diese gerät jedoch ins Wanken, als Constanze und Murat eine gemeinsame Nacht in dessen Gartenlaube verbringen. Anke ist eifersüchtig …

Als Jörg nach Besorgungen für seine Reise in die Wohnung zurückkehrt, muss er den anderen gestehen, dass er nicht mehr weiß, wo er das Auto geparkt hat. Zunächst glauben alle an eine kurzzeitige Gedächtnislücke. Doch an die große Reise ist nicht mehr zu denken. Murat, Anke und Constanze beratschlagen, wie das Leben in der WG mit Jörg und seiner fortschreitenden Demenz weitergehen soll. Da Murat und Constanze den ganzen Tag über arbeiten und damit den Unterhalt der Wohnung sichern, ist Anke die meiste Zeit mit Jörgs Betreuung beschäftigt. Als sie einen neues Jobangebot bekommt, muss die gesamte WG auf den Prüfstand.

Isabel Bogdan versteht es, mit aktuellen Themen wie Wohnungsnot und Demenz bestens zu unterhalten. Durch Dialoge der Bewohner und Beschreibung ihrer Gedanken kann man sich in ihre zum Teil schwierigen Lebensphasen hineinversetzen. Was als Zweckgemeinschaft begann, wird für längere Zeit zur Ersatzfamilie. Solche Freunde wünschen wir uns alle.“

Die Bestseller im Oktober

Bahnhofsbuchhandlung (Neustadt)

1. Ewald Arenz: Die Liebe an miesen Tagen

2. Hape Kerkeling: Gebt mir etwas Zeit– Meine Chronik der Ereignisse

3. Sally Rooney: Intermezzo

Buchmarkt ( Bad Dürkheim)

1. Han Kang: Die Vegetarierin

2. David de Jong: Braunes Erbe – Die dunkle Geschichte der reichsten deutschen Unternehmerdynastien

3. Hamid Mossadegh: Mit 330 PS in ein neues Leben – Die unglaubliche Geschichte eins iranischen Flüchtlings, der zu Deutschlands berühmtestem Luxusautohändler wurde

Frank (Bad Dürkheim)

1. Volker Klüpfel/Michael Kobr: Lückenbüßer – Kluftinger ermittelt

2. Han Kang: Die Vegetarierin

3. Carsten Henn: Der Buchspazierer

Frank (Eisenberg)

1. Hape Kerkeling: Gebt mir etwas Zeit

2. Elke Heidenreich: Altern

3. Jan Weiler: Munk

Frank (Grünstadt)

1. Hape Kerkeling: Gebt mir etwas Zeit

2. Martina Hefter: Hey guten Morgen, wie geht es dir?

3. Klüpfel/Kobr: Lückenbüßer

Hofmann (Neustadt)

1. Ewald Arenz: Zwei Leben

2. Hape Kerkeling: Gebt mir etwas Zeit

3. Klüpfel/Kobr: Lückenbüßer

Neustadter Bücherstube

1. Judith Hermann: Wir hätten uns alles gesagt

2. Dana Vowinkel: Gewässer im Ziplock

3. José Mauro de Vasconcelos: Mein kleiner Orangenbaum

Osiander (Neustadt)

1. Klüpfel/Kobr: Lückenbüßer

2. Sebastian Fitzek: Das Kalendermädchen

3. Yuval Noah Harari: Nexus

Quodlibet (Neustadt)

1. Ludwig Burgdörfer: Wer loslässt, hat die Hände frei

2. Elke Heidenreich: Altern

3. Han Kang: Die Vegetarierin