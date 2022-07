Die Bundestagswahl und ihre Folgen, die Flutkatastrophe im Norden von Rheinland-Pfalz und Teilen Nordrhein-Westfalens sowie natürlich Corona – das sind die großen Themen der 32. „Rückblende“-Ausstellung, die von heute, Dienstag, an wieder die besten Pressefotografien und Karikaturen des vergangenen Jahres in der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd in Neustadt präsentiert. Das Siegerbild des mit 7000 Euro dotierten Fotowettbewerbs schoss ein Mitglied des Dortmunder Fotografen-Kollektivs „Docks Collective“ in der zweiten Flutnacht an der Ahr. Es fängt mit seinem virtuosen Spiel mit Licht und Dunkel die elementare Notsituation während des Rettungseinsatzes ein, als viele Eingeschlossene ohne Strom und Mobilempfang keine Hilfe rufen konnten. Zu sehen sind alle Bilder bis 28. August während der normalen Öffnungszeiten der Behörde – oder auch im Netz unter www.rueckblende.rlp.de.