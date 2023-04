Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es waren ziemlich ungewöhnliche Bedingungen, unter denen sich die beiden jungen Haßlocher Nico Schwinn und Eric Nazarenus Ende Mai beim 58. Bundeswettbewerb von „Jugend musiziert“ in der Kategorie „Klavier vierhändig oder an zwei Klavieren“ einen ersten Platz erspielten. Unter anderem, weil die Fahrt an den diesjährigen Austragungsort Bremen flach fiel und die Konkurrenz stattdessen per Video ausgetragen wurde.

Für die beiden 18-jährigen Schüler der Musikschule Haßloch war das eine ganz neue Erfahrung: „Es ist etwas ganz anderes, ob man die Reaktion des Publikums