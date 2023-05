Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

21.111 zahlende Besucher waren in diesem Sommer im Hambacher Schwimmbad, in dem die Badesaison am Sonntag zu Ende gegangen ist. Dazu kommen nach Angaben von Thomas Hocker, Vorsitzender des Fördervereins Hambacher Schwimmbad, noch 1972 Gäste, die zu den Zeiten im Bad waren, die Mitgliedern des Fördervereins vorbehalten sind, sowie 86 Schüler.

Die insgesamt 23.169 Badegäste sind nicht einmal die Hälfte der Anzahl von 52.100 Besuchern, die im vergangenen Jahr im Hambacher Schwimmbad waren. Doch 2019 war das Virus aus China noch