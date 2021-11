Ein neues digitales Angebot des Marienhaus Klinikums Hetzelstift soll einfachen Zugang zu sicheren Infos bieten.

Geboren wurde das Kind in Braunschweig. Jetzt hat es das Marienhaus Klinikum Hetzelstift adoptiert. Das Kind ist eine gute Idee, die der neuen Generation werdender Eltern die Schwangerschaft erleichtern soll, vorneweg den angehenden Müttern natürlich. Denn nicht jede hat noch Verwandte oder Freundinnen, die mit Rat und Tat zur Seite stehen. Doch selbst wenn es solche Unterstützung gibt: Die Babybauch-App wäre eine ideale Ergänzung.

Davon ist das Hetzelstift-Babybauch-Team überzeugt. Assistenzärztin Janina Baukin, Hebamme Laura Hädeke, Tanja Schütz, Marketing, sowie Pressesprecherin Claudia Reh hatten sich zusammengetan, um zusammen mit Partnern vor Ort ein regionales Netzwerk Geburt aufzubauen. Das Projekt war in Braunschweig entwickelt und eingeführt worden, die Braunschweiger Kollegen hatten den Neustadtern dann auch „Geburtshilfe“ geleistet.

Dumme Fragen gibt es nicht

„Ein niederschwelliges Angebot zu machen war uns wichtig“, sagt Janina Baukin auch für das gesamte Team der Frauenklinik am Hetzelstift. Durch ihre Arbeit weiß sie, dass sich nicht jede traut, den Arzt zu fragen oder eine Hebamme. „Zumal viele Angst davor haben, dumme Fragen zu stellen.“ Also wird das Smartphone zur Hand genommen und gegoogelt – und gegebenenfalls völlig falschen Antworten vertraut. „Es gibt viel Mist in den einschlägigen Foren“, bringt es die Ärztin auf den Punkt. Sogar, dass Alkohol dem Baby nicht schaden würde, sei dort zu lesen.

Die Babybauch-App soll also nicht nur einfach und umfassend informieren, sondern vor allem Sicherheit geben. „Alle dort zu findenden Artikel sind medizinisch geprüft“, sagt Claudia Reh. Und dort, wo weiterführende Infos wichtig wären, gibt es Links zu weiteren Texten.

Hebamme noch frei?

Die App bietet aber auch zahlreiche Kontaktadressen, von der Hebamme über Ärzte bis zu Anbietern spezieller Kurse. „Und man kann auch gleich prüfen, ob eine Hebamme zur gewünschten Zeit noch frei ist“, so Baukin. Was aus ihrer Sicht ebenfalls viel Charme hat: Es gibt Ratschläge, Erinnerungen, eine eigene Merkliste für all das, was getan werden muss, von Schwangerschaftswoche zu Schwangerschaftswoche. „Keine werdende Mutter muss in Panik geraten“, so Reh, dabei solle die App als Mittel der Wahl von jungen Leuten helfen.

Die Babybauch-App kann in allen gängigen App-Stores kostenlos heruntergeladen werden. Dann muss man sich registrieren. Alle Dienstleister rund um Schwangerschaft und Geburt können sich laut Hetzelstift kostenfrei dem Netzwerk und der App anschließen. Wer noch Fragen hat, kann sie per E-Mail schicken an neustadt@babybauch.de.