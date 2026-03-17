Rock trifft bei dieser Gruppe Electro, Pop Punk, jede Performance ist ein wilder Ritt voller Energie und Überraschungen.

Bands kommen, Bands gehen. Manche vergisst man schnell, andere bleiben im Gedächtnis haften und sind gerne wiedergesehen. Zu dieser Kategorie zählen zweifellos „The Infamous Her“ mit ihrer charismatischen Sängerin Monique Staffile, die am Freitag in der Soku in Neustadt vorbeischauen.

Vielleicht mag der Bandname nicht jedem gleich geläufig sein, doch Staffile und ihre Musiker waren schon mehrfach in Neustadt zu Gast – wenn auch unter früheren Firmierungen wie „Her & Kings County“ oder „Her“. „The Infamous Her“ – wörtlich übersetzt etwa „die berüchtigte Her“ – klingt nach Reputation, Provokation und unerschütterlicher Bühnenpräsenz. Ist Monique Staffile deshalb überheblich? Keineswegs. Sie ist ein Showmensch, der sich auf der Bühne alles zutraut, gleichzeitig aber bodenständig und zugänglich bleibt.

Wer Größen wie Muhammad Ali kennt, der von sich behauptete „The Greatest“ zu sein, weiß: Man darf sich selbst einen großen Titel geben – solange man ihn auch ausfüllt. Staffile tut genau das – mit Charme, Energie und einer unverwechselbaren Persönlichkeit. Bereits 2015 im Mußbacher Kelterhaus und 2017 in der Konzerthalle „Suite“ haben sie und ihre Mitstreiter das Publikum mit kraftvollem Rock, Southern- und Hardrock, Punk, Country-Elementen und einer gehörigen Portion Chaos begeistert. Seitdem hat sich nicht nur der Bandname geändert. Was aber geblieben ist, ist die besondere Dynamik der Gruppe – und eine Konstante: Caleb Sherman, der seit den ersten Tagen an der Gitarre, als Co-Autor und Multi-Instrumentalist die musikalische Richtung mitprägt.

Mit ihm an Bord ist Monique Staffile immer auf einem sicheren Fundament, auf dem sie ihre stimmliche Kraft, ihr Temperament und ihre unverwechselbare Bühnenpräsenz entfalten kann. Jede Show wird so zu einem Erlebnis – mal lasziv, mal anarchisch, immer voller Intensität. Doch Staffile ist nicht nur eine beeindruckende Rocksängerin. Schon während ihrer Deutschland-Tourneen zur ersten Amtszeit von Donald Trump baute sie politische Statements in ihre Auftritte ein. Wer sie live erlebt, merkt schnell: Musik steht im Mittelpunkt, aber Meinung zu sagen, zählt auch. Dadurch wirkt ihr Auftritt noch authentischer. Mit „The Infamous Her“ präsentiert das inzwischen in Nashville beheimatete Quartett eine Show, die seine stilistische Vielfalt auf die Spitze treibt: Rock trifft Electro, Pop Punk, jede Performance ist ein wilder Ritt voller Energie und Überraschungen. Die aktuelle Tour bietet eine Mischung aus neuen Songs wie „Hell Accept You“ oder „Born Out Of Step With The World“ und bekannten Klassikern der Bandgeschichte.

Noch Fragen?

„The Infamous Her“ treten am Freitag, 20. März, 19.30 Uhr in der „Soku“ in Neustadt auf. Karten (25,80/10,45 Euro) unter www.soku-nw.de.

