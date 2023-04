Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Die Akkordeonale ist zurück“ – kurz und knapp begrüßte der Niederländer Servais Haanen, der das Akkordeonfestival organisiert und dabei sowohl als Musiker wie auch als Moderator in Erscheinung tritt, das Publikum am Samstag in der vollbesetzten Gimmeldinger Meerspinnhalle. Haanen hatte diese wenigen Worte mit Bedacht gewählt, denn er konnte sich der Reaktion der rund 300 Konzertbesucher sicher sein: Stürmischer Beifall, lauter Jubel und begeisterte Pfiffe hallten ihm dafür entgegen.

Die „Akkordeonale“ wurde 2016 erstmals in Neustadt aufgeführt. Seither ist die Veranstaltung ein Erfolgsgarant im hiesigen Kulturtermin-Kalender. Die Pandemie