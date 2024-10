Wegen dichten Rauchs, der aus einem Hotelkomplex in der Exterstraße komme, haben Passanten am Montagmorgen kurz nach 8 Uhr die Feuerwehr alarmiert. Wie diese mitteilte, war der weiße Rauch beim Eintreffen der Rettungskräfte deutlich sichtbar. Allerdings kam er nicht aus dem Hotel selbst, sondern aus dem daneben integrierten Spielcasino. Nach Rücksprache mit einer Mitarbeiterin konnte die Feuerwehr ihren Angaben zufolge den Vorfall zügig klären: Beim Aufschließen des Casinos ging aus noch ungeklärter Ursache die automatische Einbruchsverneblungsanlage los und füllte innerhalb von Sekunden den Raum mit blickdichtem Nebel. Mit einem Hochleistungslüfter ließ der Einsatzleiter die Räumlichkeiten belüften. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich, verletzt wurde niemand. Da der Sachverhalt so schnell geklärt worden war, konnten weitere anrückende Einsatzkräfte ihre Alarmfahrt abbrechen.