„Wir sind richtig froh, dass das alles so gut geklappt hat:“ Katrin Kobel, Leiterin der Kindertagesstätte der protestantischen Pauluskirchengemeinde in Hambach, ist aber auch dankbar für eine 10.000-Euro-Spende des Diakonissenvereins Neustadt. Verwendet wurde das Geld für einen neuen Geräteschuppen, bei dessen Bau dann wiederum viele Eltern mithalfen. Bobby-Cars, Dreiräder, Kindergarnituren sowie der Krippenwagen seien nun nicht mehr dem Wetter ausgesetzt, so Kobel.