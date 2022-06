Beim Tag der offenen Tür am Sonntag, 3. Juli, 10 bis 17 Uhr, wollen die Diakonissen in Lachen-Speyerdorf ihren 90. Geburtstag gemeinsam mit allen ihren Gästen feiern. Auf dem Campus-Gelände gibt es ein buntes Programm mit Spiel und Spaß, zudem kann das Areal auf einer Hebebühne aus 35 Metern Höhe aus der Vogelperspektive betrachtet werden. Unter anderem gibt es eine Jubiläumsrallye für jede Altersklasse sowie ein Erzählcafé. Nächstes Ereignis im Jubiläumsjahr ist ein Open-Air-Konzert der „Outbreak-Band“ am Samstag, 16. Juli, 20 Uhr. Alle Infos online unter www.campus-lachen.de oder telefonisch unter 06327 983-0.