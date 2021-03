Hilfe bei Konflikten und in Krisen bieten die Familienberatungsstellen der Häuser der Diakonie nun auch per E-Mail an – über einen geschützten Zugang, vertraulich und kostenlos.

Konflikte oder Krisen bleiben in kaum einer Familie aus: Stress mit den Kindern, ewiger Streit, Ereignisse, die die Familie auf eine harte Probe stellen. Die Ursachen sind vielfältig und führen oft dazu, dass sich Eltern unsicher, überfordert und ratlos fühlen. In der Kindererziehung, im Handhaben schwieriger Situationen und ungewohnter Herausforderungen.

Nicht immer lassen sich die Probleme aus eigener Kraft lösen und bewältigen. Dann ist fremde Hilfe nötig. Die findet sich bei den fünf Familienberatungsstellen in den „Häusern der Diakonie“ in Bad Dürkheim, Kaiserslautern, Kusel, Neustadt und Pirmasens. Sie ermöglichen es Betroffenen, sich per Mail direkt an einen Berater oder eine Beraterin zu wenden – über einen geschützten Zugang, vertraulich und kostenlos. Ein Angebot, das in Zeiten von Corona besonders wertvoll ist. Denn Kontaktbeschränkungen engen das Familienleben stark ein. Dazu kommen weitere Anforderungen von Seiten der Kindertagesstätte und/oder der Schule, in manchen Fällen noch zusätzlich finanzielle Sorgen und Zukunftsängste, die die Familie belasten.

Die Erziehungsberatungsstellen sind jedoch nicht nur für Eltern da. Auch Kinder und Jugendliche haben ihre Probleme und Nöte. „Unsere Berater und Beraterinnen wollen keinesfalls erziehen, sondern vertrauensvoll zuhören und dabei helfen, eine Lösung für die Probleme zu finden“, macht Kornelia Hmielorz, Leiterin des Referats Erziehungs- und Familienberatung und Kinderschutzdienst im Diakonischen Werk der Pfalz, deutlich. Die für Neustadt zuständige Beratungsstelle ist unter www.evangelische-beratung.info/erziehungsberatung-nw zu erreichen.