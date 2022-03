Die Deutsche Post DHL hat einen neuen Paketshop im Rewe-Markt in Mußbach in der Meckenheimer Straße 15 eröffnet. Wie sie am Dienstag informierte, können dort ab sofort Briefmarken gekauft, Pakete versendet, benachrichtigte Paketsendungen abgeholt und Paket- und Retouren-Label ausgedruckt werden. Laut Post ist der Shop montags bis samstags von 7 bis 21 Uhr geöffnet.