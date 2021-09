„Die Positionen der Rechten in der Sozialpolitik“ – so lautet der Titel einer Veranstaltung des Stadtverbands Neustadt des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB). Los geht es am Donnerstag um 19 Uhr im evangelischen Gemeindezentrum, Martin-Luther-Straße 44. Stefan Dietl (Verdi Oberpfalz) erläutert das Programm der AfD insbesondere in sozialpolitischen Fragen und zeigt laut DGB auf, dass „diese rechte Partei keinerlei Fortschritt für Beschäftigte im Sinn hat“. Nach dem Vortrag besteht die Möglichkeit zur Diskussion. Im Gebäude muss bis zum Sitzplatz eine Maske getragen werden. Für Besucher gilt die 3G-Regel.