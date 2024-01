Mit einer spontanen Solidaritätsaktion hat der Stadtverband Neustadt des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) am späten Montagnachmittag die Mitarbeiter im privaten Busgewerbe unterstützt. Diese haben am Montag mit einem Warnstreik um bessere Löhne gekämpft. DGB-Sprecherin Mirjam Alberti verwies auf die gesellschaftliche Bedeutung des Busgewerbes: Der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) sei ein zentraler Bestandteil bei der Mobilitätswende. Daher sprachen sie und ein paar Mitstreiter Passanten in der Landauer Straße an, um für Verständnis für die Belange der Busfahrer zu werben. „Für die Menschen und den Klimaschutz brauchen wir den Ausbau eines guten und günstigen öffentlichen Verkehrsnetzes.“