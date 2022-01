Der deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) Neustadt spricht sich dafür aus, den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) aus privater in die öffentliche Hand zu geben. In vielen Städten werde der ÖPNV rekommunalisiert, etwa in Bad Kreuznach, heißt es in einer Mitteilung. Der Neustadter Stadtverband fordert dies auch für Neustadt und die umliegenden Regionalverbände.

Beim Online-Stammtisch am Dienstag, 11. Januar, soll es dazu um folgende Fragen gehen: Wie ist es möglich, dies durchzusetzen? Wie können Beschäftigte, Fahrgäste, Anwohner, Städteplaner, Naturschutzverbände gemeinsam die besten und günstigsten Lösungen planen? Darüber hinaus wird der Film „Klima-Bahn“ geschaut und darüber diskutiert. Beginn ist um 19.30 Uhr. Der Link zum Online-Meeting kann per E-Mail an dgb-stadtverband-neustadt@posteo.de erfragt werden. Wer via Teams teilnehmen möchte, soll sich unter Telefon 0621 5918464 beim DGB Region Pfalz melden.