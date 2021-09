Wolfgang Klein bleibt Präsident der deutsch-französischen Gesellschaft (DFG). Im kommenden Jahr sollen viele Veranstaltungen nachgeholt werden, die wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden mussten. Wegen der pandemiebedingten Einschränkungen ist auch die jährliche Mitgliederversammlung auf Mitte September verschoben worden. In seinem Bericht vor 25 der 173 Mitglieder betonte Präsident Wolfgang Klein, dass trotz Corona einige Veranstaltungen möglich gewesen seien – zum Teil allerdings nur online. Die Tagesreisen nach Frankreich und vor allem die Jahresfahrt in die Provence hätten jedoch ausfallen müssen. Bei der turnusmäßigen Neuwahl erklärten alle Vorstandsmitglieder, erneut zu kandidieren. Präsident bleibt somit Wolfgang Klein. Burkhard Peters wurde wieder zum Vizepräsidenten gewählt. Als Schatzmeisterin wurde Ulla Eisert im Amt bestätigt. Als Nachfolgerin des verstorbenen Fritz Facklam übernimmt Dagmar Fries nun die Position der Schriftführerin. Brigitte Hayn (Beisitzerin) und Martin Hauck (Beisitzer) wurden in ihren Ämtern bestätigt. Auch die Kassenprüfer Klaus Lerch und Renate Nenninger wurden erneut gewählt.

Klein kündigte im Ausblick auf das 2022 an, dass viele der coronabedingt ausgefallenen Veranstaltungen nachgeholt werden sollen. Hierzu gehören insbesondere die musikalische Lesung zu einer deutsch-französischen Freundschaft „Mein liebes Tagebuch“ und die Jahresfahrt „Zauber der Provence“.