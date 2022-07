In der erste Runde des DFB-Pokals der Frauen muss der 1. FFC Niederkirchen zum Zweitligaabsteiger SV Elversberg. Die zwölf Bundesligisten und die Mannschaften, welche nach der abgeschlossenen Runde der Zweiten Bundesliga auf einem der ersten vier Tabellenplätze standen, erhielten ein Freilos. Die verbliebenen 32 Teams wurden in zwei regionale Gruppen eingeteilt. Regionalligist 1. FFC Niederkirchen hatte sich als einziger Verein aus dem Gebiet des Südwestdeutschen Fußball-Verbandes für den DFB-Pokal qualifizierte. Der SV Hegnach aus der Regionalliga Süd, bei dem der frühere FFC-Trainier Niko Koutroubis und die langjährige Spielerin Silvana Arcangioli nun im zweiten Jahr unter Vertrag sind, gastiert beim 1. FC Saarbrücken, der in der Relegation zur Ermittlung der drei Aufsteiger in die Zweite Bundesliga am 1. FC Köln II scheiterte. Die Spiele der ersten Runde werden am Wochenende 20-22. August ausgetragen.