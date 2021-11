Mit ihrem im Juli im Berliner Blumenbar-Verlag erschienenen Romandebüt „Revolution morgen 12 Uhr“ kehrt die Heidelbergerin Minu Dietlinde Tizabi, die beim diesjährigen Gustav-Adolf-Bähr-Förderpreis für Junge Literatur mit dem zweiten Platz prämiert wurde, am morgigen Donnerstag zur Literaturvilla-Lesung in den Mußbacher Herrenhof zurück.

In dem Roman geht es um Sean, Anfang 20, der, anstatt das Leben und den perfekten Sommer 2018 zu genießen, mit Depressionen in der Psychiatrie festsitzt. Das einzige, woran er sich festhält, sind die seit Monaten allabendlich eintreffenden mysteriösen Anrufe aus Frankreich. Sie lotsen ihn und seine neuen Freunde schließlich aus der Klinik auf einen lebensverändernden Roadtrip quer durch Europa bis nach Paris.

Die Autorin Minu Tizabi, 1992 in Dortmund geboren als Tochter eines iranischen Vaters und einer deutschen Mutter, machte bereits mit 14 Jahren Schlagzeilen, als sie nach etlichen übersprungenen Klassen in ihrer Heimatstadt Pforzheim als jüngste deutsche Schülerin aller Zeiten ihr Abitur ablegte. Auch ihr mit 22 abgeschlossenes Medizin-Studium in Heidelberg ist Rekord. Seit ihrer Kindheit schreibt sie auf Deutsch und Englisch und ist auch regelmäßig im Heidelberger Dichterkreis Kamina aktiv. Den mit 1500 Euro dotierten zweiten Platz beim Bähr-Förderpreis erzielte sie im Juli für ihre Kurzgeschichte „Ameriga“. Fast zeitgleich erschien ihr Debütroman bei Blumenberg, einem Imprint des Aufbau-Verlags.

Mit dieser letzten Lesung des Jahres kehrt die Literaturreihe des Herrenhofs zugleich in die frisch renovierte Parkvilla zurück. Bereits ab 19 Uhr sind hier im Parterre das Werk des anonymen Südpfälzer Streetart-Künstlers Käpt’n Kalle zu sehen, der die Literaturvilla-Lesung im September bestritten hat. Musikalisch umrahmt wird die Veranstaltung von der Heidelbergerin Annika Reinke, Wissenschaftlerin am Deutschen Krebsforschungszentrum, mit der Geige.

Termin/Lesezeichen

Minu Dietlinde Tizabi liest am Donnerstag, 4. November, um 20 Uhr in der Parkvilla des Kulturzentrums Herrenhof in Mußbach aus ihrem Roman „Revolution morgen 12 Uhr“ (Blumenbar-Verlag, Hardcover, 224 Seiten, 20 Euro). Der Eintritt ist frei. Es gilt 2G+. Bequem von zu Hause aus kann man die Veranstaltung auch im Livestream unter www.literatur041121.herrenhof-mussbach.de verfolgen.