Zeitgleich an über 200 Orten in der ganzen Republik sollen am Donnerstag, 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit, unter dem Motto „ Deutschland singt und klingt“ ab 19 Uhr gemeinsam Lieder gesungen werden – auch auf dem Marktplatz in Neustadt. Die Veranstaltung wird um 18.45 Uhr eingeleitet mit kurzen Worten von Neustadts Oberbürgermeister Marc Weigel und Kai-Michael Sprenger, Direktor der Stiftung „Orte der Deutschen Demokratiegeschichte“. Zuvor spielt eine Band die offizielle „Deutschland singt“-Hymne „Die Hoffnung lebt zuerst“ von Linda Feller. Um 19 Uhr startet dann das gemeinsame Singen – und zwar nach einem festen Set mit elf Titeln. Die Auswahl ist dabei ziemlich bunt: Es beginnt mit „Tage wie diese“ von den „Toten Hosen“, geht weiter mit dem Volkslied „Kein schöner Land“, dem gesangstechnisch nicht unanspruchsvollen „Comedian Harmonists“-Hit „Mein kleiner grüner Kaktus“, „Dona Nobis Pacem“, ursprünglich ein Friedensgebet aus dem Agnus Dei der lateinischen Messe, „Kinder an die Macht“ von Herbert Grönemeyer, dem Protestlied „We Shall Overcome“ von Joan Baez, dem hebräischen Friedenslied „Hevenu Shalom Alechem“, dem Song „Alt wie ein Baum“ der DDR-Band „Puhdys“, dem Rhythm & Blues-Song „Stand by Me“ von Ben E. King und dem geistlichen Lied „ Von guten Mächten“ nach einem in Gestapo-Haft entstandenen Gedicht von Dietrich Bonhoeffer und endet mit einem Medley aus Deutschland-Lied und Europahymne. Teilnehmen kann grundsätzlich jeder: Chöre, Musikgruppen oder einfach nur Besucher. In unserer Region gibt es eine vergleichbare Veranstaltung sonst nur noch in Meckenheim vor der protestantischen Kirche. In Neustadt ist zeitgleich im Innenhof des Rathauses auch noch eine Ausstellung zu „75 Jahre Grundgesetz“ zu sehen.