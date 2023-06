Auf dem Wettkampf um den Deutschland-Cup des Deutschen Turner-Bundes in Hösbach präsentierte sich Leonie Herzog (TSG Haßloch) in guter Form.

Leonie Herzog belegte in der Leistungsklasse 1 (LK 1) weiblich, 18 bis 29 Jahre, „einen hervorragenden fünften Platz“, informiert Gerhard Liedy, Trainer der TSG Haßloch. Sie verfehlte nur um 0,45 Punkte die Bronzemedaille in einem Teilnehmerfeld von 40 Turnerinnen aus ganz Deutschland.

Ihr Wettkampf begann am Schwebebalken, dem berühmten „Zitterbalken“, mit einer „durchgeturnten schönen Übung“, für die sie 13,45 Punkte erhielt, und mit freiem Rad, Flickflack und vielen gymnastischen Sprüngen laut Liedy zu den besten zählte. Olympisch ging es zum Bodenturnen weiter. Eine „gelungene Übung mit Akrobatik, mit gymnastischen Sprungkombinationen sowie Drehungen und starker Ausdrucksfähigkeit“ brachten ihr 13,75 Punkte. Am Sprung zeigte sie einen Tsukahara gebückt, für den sie 13,30 Punkte erhielt. Am letzten Gerät, dem Stufenbarren, ging es um eine durchgeturnte Übung, „was ihr dann auch gut mit einem etwas erleichterten Abgang gelang“, so Liedy. Sie erhielt dafür 12,20 Punkte. Die Ausgeglichenheit an allen Geräten an diesem Tag war dann Herzogs Lohn mit 52,70 Punkten und Rang fünf.